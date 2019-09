Un home mor ofegat als baixos d'un local inundat a Platja d'Aro

El cos d'un home ofegat ha estat localitzat aquesta tarda als baixos d'un local comercial de Platja d'Aro, negat a conseqüència de la forta pluja que ha caigut durant avui a la província de Girona. L'alcalde de Castell-Platja d'Aro, Maurici Jimenez, ha informat als mitjans de comunicació que l'home, amb el permís del propietari, dormia en els baixos del local on ha quedat atrapat per l'aigua.



El batlle ha explicat que el cos ha estat localitzat pels efectius dels serveis d'emergències que s'han submergit aquesta tarda als baixos, i que s'ignoren les circumstàncies que han impedit la víctima abandonar el local.



Segons s'ha pogut saber, una veïna havia denunciat la seva desaparició en no trobar-lo al lloc habitual, i prop de les set de la tarda ha estat localitzat mort dins el mateix local. L'home tenia 30 anys.



El soterrani ha quedat inundat a conseqüència de les fortes precipitacions que han caigut avui al matí a Platja d'Aro i en altres localitats del litoral gironí. El front de fortes tempestes ha afluixat aquesta tarda després de deixar registres destacables com els 107 litres de Calonge, els 93 de Castell-Platja d'Aro, els 79 litres de Port de la Selva o els 65 de Palamós, segons dades de les estacions de Meteoclimatic i Meteocat. Protecció Civil manté l'alerta de l'Inuncat i demana precaució a tocar de les rieres.



Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat acumulen prop de 170 serveis fins a les 16 hores, la majoria a les comarques gironines. Inundacions de baixos, pàrquings i soterranis, petites esllavissades a la via pública i la caiguda d'algun mur han acaparat les sortides, sense casos greus. Castell-Platja d'Aro, Roses i Mollet del Vallès han estat les tres poblacions amb més trucades al telèfon d'emergències 112 per problemes relacionats amb els aiguats. Segons Protecció Civil, està previst que els xàfecs intensos vagin a menys de cara al vespre-nit.







Protecció Civil activa l'Alerta del Pla INUNCAT

La pluja ha descarregat amb intensitat a la zona de Platja d'Aro pic.twitter.com/od5dv3DjmW — Diari de Girona (@DiarideGirona) September 21, 2019

@AVPCPlatjadAro Fins ara s'han registrat valors significatius a Castell d'Aro (23,9 l/m2 en 30min). Es manté la previsió de xàfecs intensos al llarg del dia. Prealerta #INUNCAT #protecciocivil — AVPC Platja d'Aro (@AVPCPlatjadAro) September 21, 2019

Molta precaució a la costa gironina. En vehicle evita rieres, passos inundables i qualsevol punt de risc. No te la juguis! #ProteccioCivil pic.twitter.com/wYzujAEw5c — Protecció civil (@emergenciescat) September 21, 2019

Les previsions meteorològiques que alertaven de. Durant la matinada i primera hora del matí, els xàfecs han descarregat amb molta intensitat en diferents punts del litoral gironí, com Calonge, El Port de la Selva, Llançà, Cadaqués, Platja d'Aro, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Palafrugell. En alguns punts, les precipitacions ja superen els 50 litres per metre quadrat., segons dades de les estacions automàtiques de Meteoclimatic i Meteocat. A Castelló d'Empúries l'intens xàfec ha descarregat 27 litres en només 30 minuts.Les dues poblacions més afectades han estat, amb una vintena d'avisos cadascuna per inundacions de baixos, soterranis i pàrquings. "Molta precaució a la costa gironina. En vehicle evita rieres, passos inundables i qualsevol punt de risc. No te la juguis!", ha piulat Protecció Civil.Protecció Civil de la Generalitatper la previsió d'incidències que poden provocar les pluges que des de la matinada afecten gran part del territori de forma intermitent i, de forma continuada, el litoral de Girona, especialment a l'Alt i el Baix Empordà, onsegons el Servei Meteorològic de Catalunya amb puntes d'intensitat de fins a 40 l/m2 en 30 minuts, de caràcter gairebé torrencial. Aquesta situació pot produir problemes en rius i rieres, que baixaran amb cabals importants.