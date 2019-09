Comença la construcció de pisos al solar de l'antiga fàbrica Alzamora d'Olot

El solar de l'antiga fàbrica Alzamora acollirà un complex residencial de pisos d'alt stànding, les obres del qual ja s'han iniciat. La fàbrica es va enderrocar fa uns 13 anys, durant els quals ha estat una gran superfície buida que separava el barri de Sant Pere Màrtir del carrer Pou de Glaç i del centre.

De moment, han començat les obres del primer de tres blocs i sobre el terreny hi ha un pis pilot que la promotora fa servir per mostrar als clients com seran els pisos.

La previsió és que les obres del primer bloc, d'uns 17 habitatges, estiguin acabades d'aquí a uns 18 mesos. Quan les obres del primer bloc estiguin a la meitat, començaran les obres d'un segon bloc. Amb el mateix procediment es començarà més endavant la construcció del tercer bloc. La previsió és que en un termini de 3 o 4 anys, la superfície estigui ocupada per 3 blocs, una piscina i una extensa superfície verda.Es tracta d'habitatges de nivell alt, per més que en els plens municipals s'havia parlat de la possibilitat que n'hi haguessin de protecció oficial

La promotora ha pactat amb l'Ajuntament la construcció d'una passera que porta fins a un ascensor que podrà ser usat pels veïns del barri de Sant Pere Màrtir.

La passera i l'ascensor evitaran una trajecte llarg a peu o salvar una escala amb molt pendent. Es tracta d'un barri construït a la falda de la muntanya de Montolivet, i algunes zones tenen un decalatge important.



Millores al Pou del Glaç

En el ple de març d'enguany, l'Ajuntament d'Olot va aprovar el pla de millora urbana i la nova ordenació de volums del Pou del Glaç. El motiu va ser fer possible la construcció del complex residenciat tot just començat. Llavors, l'exregidor d'Urbanisme, Josep Gelis, va apuntar que la construcció dels pisos no ha de suposar la pèrdua de cap paràmetre de vies verdes. És a dir, millorarà el traçat del bici-carril que passa pel carrer Pou del Glaç.

Josep Gelis, en el seu dia, també, va explicar que l'Ajuntament d'Olot ha obtingut la propietat de 10 places d'aparcament subterrani.