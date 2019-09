Les togues protagonitzen la festa de Can Ginebreda

La pluja no va impedir que les togues protagonitzessin ahir la 32a Festa del bosc de Can Ginebreda al municipi de Porqueres. Sota el lema «Togues de la infàmia i la injustícia», la festa va començar amb un taller de confecció de togues de jutge i que tot seguit van poder estrenar-les amb la celebració d'un judici on cadascun dels «magistrats» disposava de dos minuts per dissertar sobre l'actualitat política i judicial. La trobada va seguir amb un dinar de carmanyola, música en viu i el destí final de les togues.