Experts en sòl pelvià reclamen des del Trueta donar visibilitat a aquestes disfuncions

Un grup d'experts internacionals s'han reunit aquesta setmana a l'hospital Trueta de Girona per posar en comú experiències i coneixements en disfuncions del sòl pelvià, un problema que afecta un 25% de les dones d'entre 30 i 70 anys i que es manifesta amb problemes com la incontinència d'orina o el prolapse uterovaginal. A la unitat del Servei de Ginecologia i Obstetrícia del Trueta s'atenen cada any unes 700 pacients. Una xifra que va en augment després de la posada en funcionament, l'any passat d'una consulta específica d'aquesta àrea a l'ASSIR del Centre d'Especialitats del Güell de Girona. En el darrer any i mig (del gener del 2018 al juliol del 2019), s'han practicat més de 200 intervencions: 80 histerectomies per prolapse, 70 operacions per a la correcció de la incontinència d'orina i unes 60 més per corregir el prolapse vaginal.

Els experts, procedents d'Austràlia, Sudàfrica, Regne Unit, Holanda i França, s'han reunit amb membres de la unitat gironina per abordar els últims avenços mèdics i quirúrgics, dels materials i instrumental que utilitzen així com les diverses opcions de tractament.

Es tracta d'una patologia molt freqüent tot i que, ja sigui per vergonya o desconeixement, moltes pacients no fan consultes i no demanen consell mèdic i, per això, no reben l'atenció que necessiten. Malgrat que els principals problemes relacionats amb el sòl pelvià se solen manifestar en dones post menopàusiques que han tingut parts vaginals, també se'n poden trobar en pacients més joves i dones que no han tingut fills. Si el problema no es resol, acabant essent frustrant i pot afectar molt significativament la qualitat de vida.

En l'àmbit del tractament, els especialistes acostumen a optar per una combinació de cirurgia amb teràpies més conservadores perquè molts estudis científics han demostrat la seva efectivitat.

La Unitat de Sòl Pelvià, que té previst crear properament una consulta específica per a pacients que hagin patit una lesió obstètrica, compta amb una consulta a l'àmbit d'atenció primària on s'ofereixen sessions de reeducació del sòl pelvià i grups de treball per fer exercicis conjunts.

Aquests recursos estan indicats en el tractament dels casos lleus i moderats, mentre que els més complexos es deriven a l'equip hospitalari. L'equip mèdic es reuneix periòdicament per avaluar els casos en un Comitè on també participen professionals dels serveis d'Urologia i Cirurgia Colorrectal.