Jami Matamala se'n torna a Waterloo per la imminent dissolució de les Corts

Jami Matamala, amic íntim de Carles Puigdemont i senador per Girona en representació de Junts per Catalunya, ha decidit tornar a Waterloo (Bèlgica) davant de la imminent dissolució de les Corts espanyoles (el Rei la signarà demà dimarts i entrarà en vigor dimecres) com a pas previ a la convocatòria de noves eleccions generals per al proper 10 de novembre.

«Demà es dissol el Parlament i en Jami, el meu pare, perd la inmunitat. És per això que ahir va agafar el cotxe i va marxar cap a Waterloo... ja sabeu per què. Nosaltres el que volem és que torni aviat». Neus Matamala, filla de l'encara senador, anunciava ahir amb aquesta publicació a Twitter la decisió del seu pare, i rebia comentaris de suport de desenes de persones, entre les quals hi havia el president de la Generalitat, Quim Torra: «Neus! Una forta abraçada i tot el meu suport. Tornarem a portar en Jami a casa».

L'empresari i antic regidor a l'Ajuntament de Girona va acompanyar Carles Puigdemont des que l'expresident de la Generalitat va decidir, l'octubre de 2017, marxar a l'estranger, i van conviure molts mesos a Waterloo, a l'anomenada Casa de la República. En les últims eleccions generals, Puigdemont el va col·locar al primer lloc de la llista de JxCat al Senat per Girona, i va resultar elegit en les eleccions del passat 28-A.

El mes de maig passat, Jami Matamala va tornar a Girona, on va ser rebut per desenes de simpatitzants independentistes. Uns dies més tard, recollia l'acta de senador i prenia possessió del càrrec. Poc després, comunicava la seva nova situació a l'Audiència Nacional, que l'investiga per suposat encobriment pel suport que ha donat a Puigdemont en la seva estada a l'estranger, i que a partir de llavors perdia la seva competència en favor del Tribunal Suprem.

La dissolució de les Corts li farà ara perdre aquella immunitat parlamentària i per això ahir mateix tornava en cotxe a Waterloo.