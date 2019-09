Mifas, 40 anys trencant barreres

Tot just després de la recuperació de la democràcia i en plena època convulsiva de canvis a tots els nivells de la societat, va constituir-se, a la ciutat de Girona, l'Associació MIFAS. Inicialment, es va constituir com a Minusválidos Físicos Asociados, i aquella primera assemblea, celebrada el 1979 amb Ángel Ginjaume com a president, es va posar de manifest que l'objectiu bàsic era atendre les demandes i les necessitats de les persones que tenien algun tipus de discapacitat física a les comarques gironines. Aquesta filosofia encara perdura. Tot i que han passat 40 anys i que el canvi i la percepció en la societat han evolucionat, encara queda molt per fer i l'objectiu fundacional es manté permanent.

En aquest sentit, des de MIFAS s'han creat tot un seguit de serveis per «fer possible un millor coneixement i estudi de la problemàtica laboral, econòmica, social i humana» i al mateix temps buscar recursos que pugin «posar fi a les necessitats detectades que dificulten la integració». Han passat els anys, s'han superat barreres però encara queda molt camí per endavant seguint el mateix esperit que ha inundat MIFAS durant aquestes quatre dècades.

Des de MIFAS, però, es té molt present que «la realitat es va conformant dia a dia, i el que és vàlid avui, demà ja no ho és». Per això, s'ha modernitzat i s'ha sabut adaptar a «aquests canvis constants que porta la societat en si mateixa, a les noves situacions i necessitats, modificant quan ha calgut els plantejaments inicials per altres de més convenients i aplicant nous mètodes de treball que portessin a una millora del funcionament de l'organització».

La inserció laboral de les persones amb algun tipus de discapacitat física ha estat i és un dels cavalls de batalla de l'entitat. Per això, l'any 1985 es va crear Tadifi i el 1989, GiroPark, dos centres especials de treball creats especialment per donar feina al col·lectiu.

L'any 1990 es va crear la Fundació MIFAS, per tal de millorar la gestió dels serveis assistencials de l'entitat. Actualment, la fundació gestiona un Centre Ocupacional, un Centre de Dia i de Recursos, una Residència, una Llar Residència, un Centre d'Atenció Especialitzada (CAE) i un Centre d'Atenció Integral (CAI). Un gran progrés quasi inimaginable i que els assistents a la primera assemblea constitutiva de MIFAS del 1979 de ben segur ni podien somiar.

La Fundació MIFAS també és l'encarregada de gestionar el Servei d'Integració Laboral MIFAS, que des de l'any 1994 treballa per fomentar la integració laboral de les persones amb discapacitat física, orgànica i/o sensorial en el món laboral.

Després de 40 anys de feina i lluita per al col·lectiu, arriba el moment de celebrar-ho. L'acte central del 40è aniversari tindrà lloc el proper divendres, 27 de setembre, a la zona de La Copa de Girona, i ha estat batejat com a MIFASFest. Inclourà concerts i actuacions per a tots els públics i edats. Segons els seus promotors «el nostre objectiu és donar ressò i visibilitat a l'entitat però sobretot al col·lectiu de persones amb discapacitat física, orgànica i sensorial. Volem que sigui una festa que transmeti i comparteixi els valors de la nostra entitat: respecte, imparcialitat, qualitat, igualtat, solidaritat, unitat i participació».

Per fer-ho més amè hi haurà una zona de restauració on s'instal·laran food trucks que oferiran una variada oferta gastronòmica per menjar i beure en un mateix espai i escoltar la música en directe. Entre les food trucks que han confirmat la seva participació hi ha Bye Bye Blat, Feel the wok, La Carraca, La Creperia de Laura, La Relíquia, Martina Sweet Cakes i Trucktoria Asti. També hi haurà una barra de bar amb diferents begudes que se serviran amb un got corporatiu que ha estat dissenyat exclusivament amb motiu d'aquesta celebració.

La festa, que serà presentada per l'actor i humorista Fel Faixedas, començarà a les 8 del vespre amb una cercavila dels Diables de l'Onyar que anirà de la plaça Catalunya fins a La Copa passant pel pont de Pedra, Santa Clara i la plaça Independència. A les 9 de la nit tindrà lloc el primer dels concerts, a càrrec del grup President Xai. Una hora més tard arribarà un moment espectacular de la nit amb un espectacle de foc a càrrec dels Diables de l'Onyar. El punt de festa més animat serà a partir de 2/4 d'11 de la nit amb l'actuació dels sempre animats Orquestra Di-versiones.