La fallida de Thomas Cook cancel·la 14 vols a Girona i preocupa el sector turístic

L'operador de viatges més antic del món, el britànic Thomas Cook, amb 178 anys de trajectòria, ha fet fallida després d'haver fracassat en les negociacions d'emergència per garantir el rescat de l'empresa que impulsava Fosun, un dels seus principals accionistes. El fons xinès havia compromès 900 milions de lliures des de l'agost però en els últims mesos els bancs demanaven 200 milions més per contingències i Thomas Cook no els ha aconseguit. L'empresa cau després d'un any i mig de deteriorament en els comptes que la deixaven en una situació límit. A més, el Govern britànic ha descartat rescatar la companyia.

El tancament ha generat la cancel·lació de totes les reserves del grup, tant els vols com les vacances que els clients ja tenien planejades i ara els turistes afectats han de ser repatriats. A més, hi ha també 22.000 treballadors arreu del món que poden perdre la feina.

El sector hoteler i turístic de les comarques gironines ha fet palesa la seva preocupació davant la notícia. Thomas Cook és el tercer operador turístic del mercat britànic que operava a Catalunya. En aquest context, les agències de viatges alerten que a més de tenir un impacte en el transport aeri, el tancament de la companyia afectarà el sector hoteler. Els hotels que treballaven exclusivament o parcialment amb l'operador seran els més afectats pel seu tancament.



Les primeres conseqüències

La fallida de l'operador ha obligat a cancel·lar 42 vols a Catalunya: 14 a Girona i 28 a Reus, que estaven previstos per a les pròximes setmanes, segons dades d'AENA. L'operador aeroportuari recull que durant l'any 2018, la companyia Thomas Cook va traslladar 25.419 passatgers a l'aeroport de Girona. Enguany han estat 18.577 els viatgers que ha portat la companyia fins al mes d'agost.

El president del Gremi d'Hotelers de Lloret de Mar, Enric Dotras, admet que l'impacte que suposa la fallida de l'empresa és preocupant. «Era un dels operadors turístics més grans i dels que tenien més història, haurem de treballar per substituir-lo». I afegeix «ara hem de veure com podem repatriar els clients de manera que els suposi una poca afectació personal i es quedin amb ganes de tornar a venir mitjançant un altre operador».

Dotras ha relatat que el sector té molt clar que l'afectació econòmica és important. «Cada empresa haurà de buscar com substitueix aquest client que encara havia de venir. I pel que fa al client que ja ha estat aquí i no s'ha cobrat, com qualsevol empresa que fa fallida, s'hauran de prendre accions legals per intentar rebre aquests cobraments pendents».

La gerent de Lloret Turisme, Elizabeth Keegan, fa una valoració trista davant la notícia de perdre aquest operador turístic. «Des de Lloret Turisme, que és l'ens de promoció turística de Lloret, estem molt tristos davant del tancament». Keegan ha destacat que la nacionalitat dels clients afectats és diversa. «Avui a Lloret són aproximadament 600 les persones afectades. Encara que la companyia sigui britànica els clients són de tot Europa, tant britànics com belgues i alemanys. La nostra prioritat és trobar un lloc on puguin dormir i aconseguir repatriar-los». En referència a l'afectació en termes econòmics, la gerent afirma que el deute que aquesta turoperadora deixarà als empresaris del territori es preveu molt elevat. «Tenim una desena d'establiments hotelers afectats. El nivell d'ús de les agències actualment no és tan alt i el moment de la temporada en què s'ha donat la fallida no és el més turístic, per això l'afectació i el percentatge de clients no és tan elevat ja que la gent s'organitza més de manera privada. Però el mercat britànic és el més poruc i el que sol viatjar més amb operadors turístics». Keegan diu que el tancament ha afectat tot el sector turístic mediterrani. «Lloret és l'11è territori afectat de tot l'Estat, l'afectació és més important a Balears i Canàries». I afegeix «Sabem que el client britànic, belga o alemany té altres operadors turístics i haurem de veure si es recol·loquen i arriben d'una altra manera, però tot això tindrà una afectació als llocs de treball de l'aeroport. Com que no hi haurà avions de Thomas Cook perdrem places i tindrem menys capacitat aèria disponible».

El president del Patronat de Turisme Costa Brava Girona (PTCBG), Miquel Noguer, afirma que l'operador és un dels històrics que al llarg de l'any porta molta gent. «No se'ns escapa que fa 25 anys que trasllada turistes britànics a la Costa Brava i a l'aeroport de Girona, realitzant unes 10.000 entrades l'any». I afegeix «El gruix de les entrades d'aquest any estan completes i l'impacte de moment no és gaire elevat en el sector donat que acabàvem la temporada a l'octubre». Noguer relata que aquest no és l'únic operador britànic que porta turistes. «Hem de procurar que els altres, que ara tindran més mercat, incrementin i portin els clients que portava Thomas Cook».

El president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, Antonio Escudero afirma que la fallida és un cop dur que no va bé per a ningú ni a les comarques de Girona ni a l'Estat espanyol. «Era una companyia molt important, ara hem de solucionar la situació dels viatgers que s'han quedat aquí». I afegeix «el consolat britànic assumeix l'estada i la repatriació dels que estan aquí, però hi ha clients nòrdics, alemanys i del centre d'Europa dels quals estem a l'espera de saber què es farà. Volem donar una bona imatge de Girona perquè tornin, tot i que el que ha passat no sigui culpa nostra».

Escudero explica que fins que els empresaris no acudeixin al concurs de creditors i reclamin les quantitats no es podrà saber la franja d'afectats. «Ens haurem de reorganitzar des del Patronat i el sector turístic per omplir l'espai que aquesta empresa deixarà. Tota la província està implicada tot i que Lloret, Blanes i Tossa són els municipis que més treballen amb operadors turístics». I afegeix que «l'impacte econòmic serà important tant pels clients que no acabaran venint com pels empresaris que no cobraran».

El president assumeix que cobrir l'espai de Thomas Cook en un any no serà fàcil. «Està clar que si no aconseguim remuntar-ho i no activem campanyes o portals de reserva serà més difícil, hem d'utilitzar tots els mitjans perquè no afecti la propera campanya. Ara hem tingut sort que s'ha donat al final de la temporada d'enguany, si no hauria estat encara més caòtic».