El soterrani on va morir ofegat un noi a Platja d'Aro no tenia permís per fer d'habitatge

El soterrani on va morir ofegat un noi a Platja d'Aro no tenia permís per fer d'habitatge castell-platja d'aro i s'agaró

L'Ajuntament de Platja d'Aro no tenia cap constància de que la víctima que va perdre la vida dissabte passat al soterrani d'un local de l'empresa Climatització Obres i Serveis, SL, dormia en aquest espai. Ho va assegurar ahir l'alcalde del municipi, Maurici Jiménez, que va apuntar que l'espai «no estava reglat ni tenia cap cèdula d'habitabilitat, i per tant no hauríem pogut concedir cap permís», va explicar. Els Mossos d'Esquadra estan acabant l'atestat dels fets, que un cop enllesteixin enviaran als jutjats per tal que decideixin si hi ha responsabilitats penals. Tot i així, fonts del cos asseguren que «tot apunta que es tracta d'un accident». Sobre això, el batlle va dir que per ara «estem en mans dels Mossos, i si s'engega un procediment judicial llavors valorarem què hem de fer», va considerar.

Pel que fa als danys patrimonials causats per les fortes pluges, i que va afectar principalment els municipis de Castell-Platja d'Aro i Calonge i Sant Antoni, encara estan realitzant tasques de neteja a embornals i vies de pas que van quedar enfangades. En el cas de Platja d'Aro, el batlle va explicar que faran passar els danys per l'assegurança de l'ajuntament, perquè «tot i que l'aiguat ha estat important, no demanarem la consideració de zona catastròfica». Els principals danys patrimonials han estat al Palau d'Esports, on el terra de parquet ha quedat malmès. A la Llar d'Infants i a la Casa Lila, casal escolar, els aiguats han provocat desperfectes al mobiliari. En el cas de Calonge, la primera tinenta d'alcaldia, Elisenda Pérez, va assegurar que els danys no havien estat greus, i que s'han saldat en inundacions a pàrquings i amb un arbre caigut. Els propers dies es faran tasques de neteja dels camins públics i dels aparcaments.