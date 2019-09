Treuen 3.000 crancs americans invasors al pas del Fluvià per Olot

Un moment de la cerca de crancs americans per part dels menors del casal naturalista.

Un moment de la cerca de crancs americans per part dels menors del casal naturalista. foto: Agrupació Naturalista de la Garrotxa

Tres mil crancs americans van ser recollits pels casals d'estiu de l'Agrupació Naturalista de la Garrotxa. La recollida va ser feta al juliol pel casal infantil i pel casal d'adults. A la recollida van participar-hi 50 menors i 12 majors d'edat. El cranc americà és una espècie invasora que transporta un fong que és letal per als crancs autòctons. La malaltia que transmet el cranc americà ha arribat a posar en perill d'extinció els crancs autòctons.

Ahir, el president de l'Agrupació Naturalista de la Garrotxa, Joan Montserrat, va fer públiques les dades de la recollida de crancs americans. Montserrat va apuntar que la recollida va ser feta a les gorges d'en Basil de Cudella i als estanys de la Moixina a les rodalies d'Olot. Va assenyalar que van aprofitar la situació de sequera per fer la recollida.

Va considerar que la recollida no tindrà efectes més enllà dels immediats en la població del cranc invasor d'origen americà. Això no obstant, Montserrat va valorar que els efectes en la sensibilització sobre el medi ambient dels menors que van participar en la recollida són molt importants.

A més de presidir l'Agrupació Naturalista de la Garrotxa, Joan Montserrat és l'enginyer forestal responsable de la reintroducció del cranc autòcton a Catalunya.

Ahir va explicar que encara hi ha perill d'extinció per als crancs autòctons. Va aclarir que la feina del viver de crancs autòctons del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa és fer cria de crancs del país i escampar-los per les zones d'aigües netes dels rius. La intenció és que la natura introdueixi defenses en el cranc autòcton i quedi immune al fong del cranc americà.

Montserrat va explicar que fa pocs dies van reintroduir 500 cries de cranc autòcton a la capçalera del riu Muga i la previsió és que en les setmanes vinents reintrodueixin 1.000 cries de cranc autòcton a la capçalera del Fluvià.

A més dels crancs americans, els casals van treure visons i algunes tortugues de Florida.