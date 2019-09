Els càmpings gironins allarguen la temporada per les temperatures «agradables» de setembre i octubre

Els càmpings de les comarques gironines estan allargant la temporada turística a causa les temperatures «agradables» de setembre i octubre. El president de l'associació Girocàmping, Miquel Gotanegra, ha destacat que en els últims anys "durant els mesos de setembre i octubre" la demarcació està registrant unes "temperatures molt agradables" que afavoreixen al turisme. Per això, a dia d'avui Gotanegra ha destacat que hi ha establiments que pràcticament tenen obert durant set mesos. Tot i així, Gotanegra ha afirmat que el sector es "preocupa" pel "bon temps" que fa en "els països d'on venen els nostres clients", com ara Alemanya, Dinamarca o Holanda. Segons el president de l'associació el canvi climàtic ha portat a temperatures caloroses en aquests països i això fa que els turistes optin per anar a càmpings del seu país, en comptes de venir fins a Girona.

L'Associació de Càmpings de Girona ha afirmat que el "canvi climàtic" ha obligat a "repensar l'estacionalitat" dels seus establiments a causa de l'augment global de la temperatura. "El sector està allargant moltíssim les temporades", ha afegit el president de l'associació, Miquel Gotanegra.

En aquest sentit, el president de l'associació ha detallat que "els mesos de setembre i octubre deixa temperatures molt agradables" a la demarcació gironina i això fa que els turistes aprofitin per venir aquests mesos. A més, fora de la temporada d'estiu "hi ha menys aglomeracions" i per això els visitants poden gaudir més del territori.

Gotanegra ha detallat que ara "el sector requereix imaginació" per "repensar-ho tot" i d'aquesta manera "ser capaços de tenir una temporada llarga". De fet, el president de l'entitat ha assegurat que els establiments gironins ja porten temps que treballen per "complementar el sol i platja" de l'estiu a partir d'experiències culturals, gastronòmiques o esportives.

Uns esforços que comencen a donar el seu fruit, ja que Gotanegra ha avançat que ja "hi ha càmpings oberts tot l'any" i d'altres aguanten "durant vuit, set o cinc mesos". En tot cas, el president ha constatat que la majoria poder mantenir oberts més enllà dels mesos de juny, juliol i agost.



Preocupació per les altes temperatures a Europa

Tot i així, el canvi climàtic també ha portat alguns reptes que preocupen al sector. Un d'ells és "que faci bon temps" als països del centre d'Europa, que és "d'on són la majoria dels nostres clients". En aquest sentit, les elevades temperatures que s'han registrat aquest juliol a Alemanya, Dinamarca, Bèlgica o Holanda pot comportar una davallada dels visitants d'aquests països als càmpings gironins.

Segons el president de l'associació les temperatures caloroses a Europa podria comportar que els turistes optin per anar a càmpings del seu país, en comptes de venir fins a Girona. Per això Miquel Gotanegra creu que "hem de pensar com ser més competitius" en els mesos en què hi ha "un flux més gran" de visitants a la demarcació, que és "entre finals de juny i fins el 25 de juliol".

Miquel Gotanegra ha fet aquestes declaracions durant la inauguració del segon congrés Girocàmping PRO, que organitza la mateixa associació, aquest dimecres al Palau de Congressos de Girona. Es tracta d'una jornada que ha reunit unes 400 persones del sector del càmping i també del món turístic per buscar noves estratègies per modernitzar els establiments.



Crida a les administracions per salvar l'aeroport de Girona

El president de l'Associació de Càmpings de Girona també ha aprofitat el congrés per fer una "crida a tots els actors i administracions" que "tenen competències" amb l'aeroport de Girona per accelerar els tràmits de construcció del baixador del TAV. Per a Gotanegra es tracta d'una "inversió prioritària" ja que molts turistes deixen la seva autocaravana aparcada a prop de l'aeroport i es desplacen fins al seu país d'origen amb avió.

Per això el sector ha demanat a les administracions que treballin per "posar en valor" aquesta infraestructura. "Que l'aeroport de Girona perdi vols afecta al turisme i, en conseqüència, a tot el territori".