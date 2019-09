El doble drama de la víctima dels aiguats

Hi ha ocasions en què la vida colpeja les persones de forma devastadora, terrible i injusta, i aquest és el cas de José Aníbal Paredes García, el jove hondureny de 32 anys que va morir dissabte a Platja d'Aro en inundar-se els baixos d'un immoble on dormia com a conseqüència de l'enorme quantitat de pluja caiguda. Un amic l'havia deixat dormir per «motius personals» al soterrani de l'empresa Climatització Obres i Serveis SL -un espai respecte del qual no hi havia cap cèdula d'habitabilitat. José Aníbal suposava l'única entrada de diners per a la seva humil família al petit llogaret de Piedras Negras, a Santa Bárbara, un lloc en el qual fins i tot ha estat molt difícil comunicar-se amb els parents del jove per transmetre'ls la mala notícia. Els pares són grans i viuen en unes condicions precàries, un dels germans resideix en una altra localitat hondurenya i no té feina i l'altre va marxar del país en una de les caravanes d'immigrants amb destinació als Estats Units, però es troba a Mèxic també sense ocupació esperant poder entrar de la forma que sigui al país de les oportunitats.

José Aníbal tenia una filla de 5 anys a Hondures i feia 3 anys que era a les comarques gironines després d'arribar a Espanya i quedar-s'hi de forma il·legal, com fan cada dia desenes de compatriotes, que marxen deseperats d'un país en el qual el 65 per cent de la seva població viu en la pobresa i el 40 per cent amb menys de dos dòlars al dia. En aquest temps a les comarques gironines havia aconseguit feines esporàdiques com a agricultor que en tot cas no li havien permès llogar un habitatge, i més tenint en compte que, com per a molts dels seus compatriotes, la seva prioritat era enviar diners a la seva família per comprar aliments, medicaments i productes bàsics. José Aníbal assistia a una església evangèlica a Girona.

El consolat d'Hondures es farà càrrec de les despeses de repatriació del cadàver, però l'associació Hondureños Solidarios, amb seu a Barcelona, ha iniciat una campanya de recollida de diners perquè la família de José Aníbal pugui enterrar el jove. L'entitat té problemes per comunicar-se amb els familiars, ja que al llogaret on viuen han de pujar a una muntanya propera per aconseguir senyal telefònic. D'aquesta manera, ha obert un compte a la Caixa perquè tothom que vulgui pugui ajudar aquesta colpejada família, així com col·laborarà amb una quantitat inicial.

L'Ajuntament de Platja d'Aro no tenia cap constància de que la víctima que va perdre la vida dissabte passat al soterrani d'un local dormia en aquest espai. L'alcalde del municipi baixempordanès, Maurici Jiménez, va apuntar que l'espai «no estava reglat ni tenia cap cèdula d'habitabilitat, i per tant no hauríem pogut concedir cap permís», va explicar. Els Mossos d'Esquadra estan acabant l'atestat dels fets, que un cop enllesteixin enviaran als jutjats per tal que decideixin si hi ha responsabilitats penals. Tot i així, fonts del cos asseguren que «tot apunta que es tracta d'un accident». Sobre això, el batlle va dir que per ara «estem en mans dels Mossos, i si s'engega un procediment judicial, llavors valorarem què hem de fer», va considerar.