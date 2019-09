Més del 10% de les places d'oposicions queden desertes

Mes del 10% de les 5.005 vacants que el Departament d'Educació ha ofert en la convocatòria d'oposicions d'enguany han quedat desertes, la majoria als cossos de Secundària i de Formació Professional, precisament on l'administració ha tret menys places públiques a concurs.

El procés selectiu va començar el juny amb quatre vegades més aspirants que llocs per sortir de la interinitat i accedir a la plantilla de funcionaris de la Generalitat. En concret, 21.805 docents es van inscriure a les oposicions i, de tots els Serveis Territorials del Departament, Girona va sumar el volum més alt de candidats (2.619) després del Consorci de Barcelona.

Tot i l'alta concurrència, la Conselleria d'Educació no ha cobert les més de 5.000 places i, d'acord amb la relació de candidats que han superat o no la fase d'oposició –la publiciten diversos sindicats docents als seus webs–, l'administració ha deixat sense cobrir més de mig miler de llocs. Davant d'això, el sindicat majoritari a Girona, Ustec·STEs reclama que aquestes vacants «no es perdin i surtin en properes convocatòries». Però, a més d'aquesta petició, opina que «en un context de manca de professorat, sobretot de formació professional, és totalment inadmissible i un despropòsit que es menyspreï el personal que ja treballa actualment per al Departament», en referència als interins que no han superat les proves.

El paquet més gran de vacants es concentrava en el cos de mestres, on el nombre d'aprovats supera el de les places oferides: 605 mestres han passat satisfactòriament les oposicions però no tenen plaça. Aquesta situació afecta sobretot l'especialitat d'educació infantil, ja que, després d'aprovar, 544 mestres no han pogut entrar a la funció pública. Aquest fenomen no s'ha produït de manera tan ostentosa ni en el cos de professors de Secundària ni en el d'FP, on la selecció s'ha tancat amb menys aprovats que llocs de funcionari disponibles.

Pel que fa a les places desertes, en el cas dels mestres, la majoria són de llengua francesa; a Secundària es corresponen amb informàtica i, a molta distància, organització i gestió comercial i administració d'empreses; mentre que a Formació Professional són les especialitats de sistemes i aplicacions informàtiques, mecanització i manteniment de màquines i manteniment de vehicles.

Per primera vegada, en aquesta convocatòria s'ha canviat l'ordre de les parts de les proves, cosa que també ha alterat el calendari d'incorporació al sistema i els docents aprovats no prendran possessió del seu lloc com a funcionaris en pràctiques fins a l'1 de setembre de 2020. A banda d'això, un centenar d'opositors esperen la resolució del Departament als recursos que hi van presentar a l'agost, ja que consideren que s'han produït diverses irregularitats.