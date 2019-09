Nou servei de cirurgia entre els hospitals d'Olot i Campdevànol per suplir la falta de metges

El mes vinent està previst que entri en funcionament el nou Servei Territorial de Cirurgia General de la Garrotxa i el Ripollès per suplir les dificultats de trobar metges d'algunes especialitats. La reordenació de l'atenció sanitària del Ripollès comportarà que les operacions de cirurgia general i digestiva quirúrgica que necessiten ingrés i les d'urgència es derivaran a l'hospital d'Olot o al Trueta de Girona d'acord amb la complexitat. Així, ja no hi haurà l'opció de derivar-los a l'hospital de Vic com s'havia vingut fent en els últims anys amb el conegut 'triangle sanitari' entre Vic-Olot-Campdevànol. Es preveu que l'Hospital d'Olot faci unes 108 altes del cirurgia general de pacients de l'àrea de Campdevànol, un 40% dels quals són patologia urgent. Els estudis preoperatoris i les visites postoperatòries que se'n derivin es continuaran duent a terme a l'hospital del Ripollès.