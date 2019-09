Olot demana ser subseu del pròxim Mobile World Congress

L'alcalde, Josep Berga, ha anunciat que Olot ha demanat ser una subseu de la quinzena edició del Mobile World Congress que tindrà lloc entre els dies 24 i 27 de febrer a Barcelona. El Congrés Mundial de Mòbils de Barcelona és la fira líder del mercat de telefonia mòbil i cada any reuneix uns 100.000 participants. En la fira tenen lloc les presentacions dels nous models de terminals.

Berga va anunciar la petició en el decurs de la presentació del curs 2019-20 de la residència Faber. «El Mobile Congress en aquests moments té ganes d'expandir-se en altres ciutats de Catalunya», va posar en situació l'alcalde. Va afegir que els organitzadors del Mobile World Congress van contactar-hi quan van detectar l'existència del projecte Faber a Olot.

La residència Faber es dedica a organitzar estades de talents d'àmbit mundial per temàtiques a l'hotel Riu. La finalitat és que persones rellevants de diferents sectors de la cultura o de l'ensenyament puguin contactar i compartir. Alhora, els residents traslladen els seus coneixements als experts locals i als centres d'ensenyament.

L'alcalde va explicar que l'interès dels organitzadors del congrés mundial de mòbils per Olot està fonamentat en la residència Faber. Segons ells, els organitzadors del Mobile Congress van considerar que la residència Faber podria acollir algunes persones i que un tema dels que es tractaran en el congrés es podria treballar a la residència Faber d'Olot.

L'alcalde va apuntar que no sap del cert si al final Olot aconseguirà ser una subseu del Mobile Congress, però va ressaltar el tema com una mostra de les possibilitats de la residència Faber d'Olot.

L'alcalde ha recordat que la residència Faber es va implantar a Olot fa tres anys com un projecte pioner a Catalunya. Ha assenyalat que fa unes setmanes l'Institut Ramon Llull i el Ministeri de Cultura i Esports d'Andorra van signar el conveni de col·laboració per a la creació de Faber Andorra. Ha avançat que hi ha altres localitats catalanes que estan interessades en el projecte Faber començat a Olot.



Curs 2019-20

Francesc Serés, iniciador de Faber, va presentar les estades del pròxim curs. Les d'enguany estaran dedicades al futur de les institucions cultural i a les polítiques migratòries i de diversitat.

Per l'any vinent han programat estades sobre els feminismes, el futur de les relacions entre cultura i tecnologia, sobre LGTBI, politologia, traducció. El curs es tancarà amb una estada de robòtica, coorganitzada amb el Robolot.