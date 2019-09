El Banc dels Aliments de Girona fa una crida per trobar més de 4.000 voluntaris per al Gran Recapte

El Banc dels Aliments de Girona fa una crida per trobar més de 4.000 voluntaris per al Gran Recapte ACN

El Banc dels Aliments de les comarques gironines fa una crida per reunir més de 4.000 voluntaris per al Gran Recapte. L'entitat necessita cobrir els prop de 400 punts de recollida que participaran a la campanya els dies 22 i 23 de novembre. A la demarcació, els productes recollits es faran arribar a les 32.000 persones que el banc atén a través d'un centenar d'organitzacions benèfiques. Les persones que vulguin fer de voluntaris o coordinadors es poden inscriure al web www.bancdelsalimentsgirona.org a través d'un formulari que permet triar el punt de recollida i el torn, que serà d'unes quatre hores. Els participants s'encarregaran d'informar sobre les funcions dels bancs d'aliments, la campanya i els productes que calen, a banda de rebre els productes que hi portin els ciutadans. També participaran en la classificació dels aliments al magatzem del banc gironí.