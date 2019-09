Fer la compra a Girona, un 29% més car que la mitjana espanyola

Una família espanyola es gastarà de mitjana, el 2019, 5.113 euros per alimentar-se, un 2,6% més que l'any passat, segons l'estudi de supermercats fet públic ahir per l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). En funció de quin supermercat triï es podrà estalviar un mínim de 207 i un màxim de 1.063 euros anuals, uns guarismes que poden variar en funció de «la ciutat on es compra». A la província de Girona, per exemple –i prenenent com a referència els preus mitjans que fixen els distribuïdors–, en funció de la cadena de supermercats escollida, l'estalvi pot arribar, en números rodons, fins als 1.267 euros al cap de l'any, la diferència de preus que hi ha entre la més econòmica, Supeco, de moment només implantada a Blanes i on es pot fer la compra anual per 4.616,39 euros, i Suma, on el cost s'enfila fins als 5.883,96. Per elaborar l'estudi, l'OCU ha analitzat 184.126 preus de 244 productes venuts en 1.225 supermercats de 65 ciutats, entre les quals es compta Girona.



Estalvi d'un miler d'euros

A la ciutat, concretament, fer la compra surt un 29% més car que la mitjana espanyola, de manera que omplir el carro costarà, aquest any, 6.595,77 euros de mitjana, segons es desprèn de l'estudi. Aquesta quantitat, però, pot variar molt en funció de si s'escull el Mercadona del carrer del Carme o el Consum del carrer Ultònia, on la compra surt per 6.135,6 euros, o el Condis del carrer Pere Compte, on s'enfila fins als 7.158,2 euros. Quina acabi essent la tria, per tant, pot representar un estalvi màxim de 1.022,6 euros. Entremig d'aquestes tres opcions s'hi troben un altre Mercadona, el del carrer Riu Güell (6.186,73 euros); el Dia Maxi del Pont de la Barca (6.340,12); el Dia Market d'Álvarez Castro (6.442,8); el Carrefour de la carretera de França (6.595,77); el Caprabo del carrer Santa Eugència (6.646,9); l'Esclat de can Turon a l'Avellaneda (6.698,03); el Bonpreu del carrer Migdia (6.800,29); el Caprabo de Pedret (6.953,68) i l'Hipercor de carretera Barcelona (7.004,81 euros).



Diferència moderada

Tot i que mil euros són molts, l'oscil·lació de preus entre botigues a Girona és moderada, sobretot si es té en compte que hi ha ciutats com Alcobendas on la tria pot comportar un estalvi de fins a 3.554 euros. A Madrid, l'estalvi màxim pot ser de 3.418 euros; a Sevilla, de 2.149; a Barcelona, de 1.935, i a Vigo, de 1.809 euros. En canvi, les ciutats on l'elecció de supermercat no té massa efectes per a l'economia familar són Marbella (207 euros d'estalvi màxim); Puertollano (254); Sòria (258) i Ciudad Real (322), indica l'OCU.



Cebes i patates molt més cares

En termes generals, l'increment del 2,6% de la despesa mitjana anual de les famílies espanyoles per omplir la cistella de compra s'explica, segons l'informe, per la «pujada moderada» dels preus, que ha estat del 0,3% de mitjana, per sota de la inflació (0,8%). L'OCU ha detectat que, dels 244 productes analitzats, el 55% s'han encarit –el 43% ho ha fet per sobre de la inflació– i el 45% s'han abaratit. Entre els productes que més han pujat de preu hi figuren les cebes (+44%), les patates (+29,8%) i la carn de conill (+11%). A l'altra banda, els que més han baixat de preu són els carbassons (-11,3%); els maduixots (-12,5%) i l'oli d'oliva suau (-27,5%).



Estratègies diverses

En aquest context, l'últim estudi de supermercats de l'OCU assenyala que la política de preus dels establiments ha estat «desigual». Així, «la meitat» de les cadenes els ha abaixat –és el cas de Gadis, Alcampo i Alimerka, cap d'elles implantades a la província–, mentre que la meitat restant «els ha apujat» –són els casos de Carrefour, Supersol, Carrefour Market i Eroski City.



Catalunya i Balears

Les ciutats espanyoles on omplir el cistell al supermercat és més econòmic són Almeria, Ciudad Real, Jerez de la Frontera, Palència, Puertollano, Vigo i Zamora. En canvi, Barcelona i Palma de Mallorca són les més cares, de manera que una persona es pot haver de gastar uns 500 euros més al cap de l'any per alimentar-se. Per comunitats autònomes, Galícia i Múrcia són les més barates, mentre que Catalunya i, «especialment», les Illes Balears són les més cares.



Com Còrdova o Guadalajara

De la comparació entre ciutats se'n desprèn que Girona no és gaire més cara que Còrdova o Guadalajara –on la compra familiar anual mitjana surt per 6.442,38 euros–, ni que Granada, Cuenca o Huelva –6.340,12.