Detingut un home per vendre cocaïna al centre de Ripoll Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 58 anys i veí de Ripoll com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Va passar a aquesta localitat el 23 de setembre al vespre. Agents del cos estaven patrullant per la zona amb un vehicle de paisà quan van observar un home que caminava pel carrer Progrés en direcció al carrer Girona. Al arribar a un semàfor, es va aturar amb una actitud vigilant, fet que va aixecar les sospites dels agents. En pocs minuts, la policia va veure com una furgoneta s'aturava al seu costat i seguidament l'home entregava una bossa petita de color blanc al conductor, únic ocupant del vehicle. A canvi, aquest últim li va donar una quantitat de bitllets doblegats.

Davant les evidències, els Mossos d'Esquadra van aturar el conductor de la furgoneta i el venedor per identificar-los. Durant l'escorcoll al conductor, els agents van trobar una petita bossa transparent de color blanc amb cocaïna que pesava un gram aproximadament. I pel que fa al venedor, aquest duia tres bosses petites de cocaïna que pesaven uns 4,71 grams i 227 euros.

A continuació, van detenir el venedor com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. El detingut, que tenia antecedents, és un home de 58 anys, nacionalitat algeriana i amb domicili a Ripoll. El 24 de setembre va passar a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Ripoll i es va ordenar la posada en llibertat amb càrrecs.