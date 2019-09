Els empresaris recorden al Govern que l'aeroport és una infraestructura bàsica

Es preveuen més reunions per fer un seguiment dels temes.

El Grup Impuls per Girona (GiG) que agrupa les tres cambres gironines (Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols), la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG), la patronal (PIMEC) Petita i Mitjana Empresa de Catalunya i el Fòrum Carlemany es va reunir ahir amb representants de la Generalitat amb l'objectiu d'exposar les seves demandes sobre les comarques gironines.

L'entitat, creada l'any 2007, ha realitzat la primera trobada amb el Govern amb la finalitat de donar un impuls a les necessitats de les demarcacions. «Hem tractat molts temes ja que hem pogut parlar amb cinc directors de serveis territorials diferents: ensenyament, treball, economia, coneixement i territori», explica Jaume Fàbrega, president de la Cambra de Comerç de Girona. I afegeix, «hem posat sobre la taula la formació professional bàsicament dual, carreteres i infraestructures, les noves regulacions que afecten el món de l'empresa, pressupostos i la qüestió de l'aeroport de Girona com a infraestructura bàsica pel desenvolupament del nostre territori».

La reunió, que va durar gairebé dues hores, va ser la primera presa de contacte i es preveu que, a partir d'ara, se'n segueixin duent a terme dues o tres a l'any. «Hem posat èmfasi en el fet que tots els departaments estiguin a disposició de tothom tant siguin empresaris com treballadors del país i això fa que nosaltres constantment hi tinguem relació. Haurem de continuar treballant i ordinàriament ens mirarem de veure unes tres vegades a l'any per fer el seguiment dels temes», va relatar Pere Vila, delegat territorial del Govern.

Jaume Fàbrega va destacar que per primera vegada s'han tractat els temes des de tots els departaments. «Fins ara hi havia hagut una col·laboració important amb el Govern, però aquest cop ha estat una connexió interdepartamental».