La importància d'atraure talent jove

Quin impacte té la recerca al dia a dia de la població, i com s'ha de transmetre la vocació científica a les properes generacions? Aquests són alguns dels reptes que enfronta la ciència i que van abordar quatre investigadors de la Universitat de Girona (UdG) en un debat al restaurant Meat Garden (antic Palau de la Mercè) amb motiu de la Nit Europea de la Recerca que tindrà lloc demà. En una conversa moderada per Helena Montiel, directora de l'Oficina d'Investigació i Transferència de Tecnologia de la UdG, els experts van fer un repàs dels llums i les ombres de la carrera científica fent èmfasi en els problemes que enfronten com a investigadors, com ara la plasmació d'un projecte en un producte, la discussió oberta al voltant de la publicació a revistes de lliure accés, la dificultat d'assolir la conciliació laboral o la manca de finançament nacional per atraure talent jove.

Els investigadors van coincidir en la necessitat de transferir el coneixement adquirit als grups de recerca de les universitats cap a la societat, però van deixar clar que no tots els àmbits de la ciència poden fer-ho en la mateixa manera: «La transmissió és clau, de fet cada vegada es demana més col·laboració amb les empreses, però hi ha línies de recerca que per la seva naturalesa tenen complicat justificar-ne l'impacte», va apuntar Sílvia Osuna, investigadora de l'Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC) i investigadora d'ICREA. Natàlia Hurtós, del grup IQUA Robotics, que recentment ha fet el pas al món de l'empresa, va afegir que «fer recerca aplicada és necessari» i que «veure que el que fas serveix per facilitar la feina a altres professionals aporta una motivació extra». En aquest sentit, Sebastià Puig, professor agregat del grup de recerca LEQUIA (Laboratori d'Enginyeria Química i Ambiental) va constatar que «és cabdal comunicar bé el que fem a la societat i a les noves generacions a través de les noves plataformes digitals». Jose Antonio Langarita, professor agregat de l'Institut de Recerca Educativa i del Grup CISA va afegir que «la comunicació i la recerca estan molt associats», i Osuna va afegir que «la ciència genera interès, però s'hauria de comunicar millor i aconseguir fer els programes científics al prime time de les televisions».

L'investigador enfronta problemes de caràcter ètic al seu dia a dia, amb preguntes per resoldre com ara quina fiscalització ha de tenir el ciutadà dels diners públics que s'inverteixen en la recerca. «És important que la gent sàpiga què fem, tot i que és cert que hi ha molta discussió sobre les publicacions d'accés obert, sobretot al camp de la química», va qüestionar Osuna. «Publicar en una revista científica és molt costós, i tot i que crec que les publicacions haurien de ser en obert caldria gestionar-ho d'una altra manera». A l'accés a la informació cal afegir-li un altre dels problemes endèmics de la recerca, que és l'infrafinançament. Els quatre investigadors van estar d'acord en determinar que la investigació no és prioritària a Espanya i que l'única manera d'investigar és a través de fons europeus, ja que el finançament nacional resulta «escàs». «És important apostar pel talent jove i invertir més recursos per retenir post doctorats» va comentar Puig.

L'alta demanda de temps i l'obligatorietat de combinar-ho en molts casos amb la tasca docent és un dels aspectes bàsics de la recerca que alhora en dificulta la conciliació. «Ser pare implica renúncies, o acadèmiques o personals, i el rendiment acaba baixant», sosté Langarita. Osuna va criticar que la dona «en la majoria de casos ha hagut de renunciar a la maternitat per dedicar-se a la ciència».

A la pregunta de la moderadora sobre Com veieu la recerca del futur? Els ponents van proposar aspectes a millorar en qualitat de fiscalització dels projectes, interdisciplinarietat i transferència a empreses. El que també van constatar és que la recerca científica demana i «demanarà» moltes hores, il·lusió, paciència, constància i treball en equip, però que els resultats fan valdre l'esforç.