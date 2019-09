Sergi Miquel, el «superdiputat» gironí

La legislatura que acaba d'expirar abans de començar no ha deixat als diputats temps per fer gaire res. Ni debats parlamentaris, ni comissions, ni iniciatives. L'únic que han pogut fer els diputats gironins -Montse Bassa, Joan Margall i Laia Cañigueral, d'ERC; Jaume Alonso-Cuevillas i Sergi Miquel, de JxCat; i Marc Lamuà, del PSC- ha estat presentar preguntes per escrit, que al no haver-hi govern no han rebut resposta. I en aquest camp, la seva tasca ha estat desigual: el més treballador ha estat, amb diferència, Sergi Miquel (JxCat), que ha presentat 356 preguntes. Es tracta d'una xifra astronòmica, tenint en compte que el mandat no ha arrencat i que el mateix diputat, en els anteriors quatre anys, n'havia presentat 109. En canvi, Lamuà no ha presentat cap pregunta -cosa que tampoc és sorprenent, tenint en compte que forma part del partit que suposadament havia de formar govern- i Jaume Alonso-Cuevillas (JxCat) només n'ha registrat tres.

Miquel, doncs, es pot considerar el «superdiputat» gironí d'aquesta breu legislatura. Quan aquest diari va fer el repàs de la tasca realitzada pels diputats gironins durant l'any anterior mandat, Miquel es va mostrar molest a Twitter perquè apareixia com un dels diputats menys actius i considerava que aquest tipus de registres no eren els indicats per medir la feina dels polítics. «Et proposo anar més enllà i parlar d'esmenes presentades, aprovades i capacitat de transformació real. Com tu dius 1000 preguntes es poden fer en 1 minut i els ciutadans no ens paguen (només) per això», va escriure. Ara, en canvi, ha presentat 356 preguntes per escrit, situant-se a anys llum de la resta de diputats gironins. Moltes de les seves preguntes estan relacionades amb l'execució dels pressupostos de l'Estat a Girona.

Els diputats d'ERC -Bassa, Margall i Cañigueral- han presentat, respectivament, 21, 26 i 38 preguntes, moltes quals relacionades amb les infraestructures de la demarcació que depenen de l'Estat, com el desdoblament de la N-II, els passos a nivell o, molt especialment, les millores previstes a les estacions de trens gironines.

En canvi, el que va ser cap de llista de JxCat, Jaume-Alonso Cuevillas, només ha presentat tres preguntes durant aquest mandat i cap d'elles està relacionada amb la demarcació.