El Banc dels Aliments necessita 4.000 voluntaris per al Gran recapte

El Banc dels Aliments de Girona necessita més de 4.000 persones voluntàries per a la propera edició del Gran recapte, que se celebrarà el divendres 22 i el dissabte 23 de novembre. L'objectiu és aplegar menjar per subministrar les entitats sense ànim de lucre que ajuden els col·lectius més vulnerables i, per aconseguir-ho, es muntaran prop de 400 punts de recollida en comerços repartits per totes les comarques.

En l'actualitat, el Banc dels Aliments de Girona atén 32.000 persones a través d'un centenar d'organitzacions benèfiques, una xifra d'usuaris que ha anat disminuint al llarg dels últims anys. Així ho va apuntar el president de l'entitat, Frederic Gómez Pardo, qui va fer una crida explícita a col·laborar a col·lectius com ara associacions, centres educatius o, per exemple, grups d'empreses perquè es facin càrrec de l'organització del voluntariat d'un establiment determinat. La implicació de grups d'aquest tipus –va aclarir– ha anat en augment «i hem vist que funciona molt bé», com també ho fa per a la classificació del menjar al magatzem del Banc dels Aliments la setmana posterior al Gran recapte.

Les persones interessades a implicar-se en aquest esdeveniment poden inscriure's com a voluntàries o coordinadores al web del banc, mitjançant un formulari que permet triar un punt de recollida i el torn que més s'ajusti a la seva disponibilitat. Aquests són d'unes quatre hores, durant les quals s'informa els clients dels establiments comercials sobre el funcionament dels bancs dels aliments, de la campanya i els productes més necessitats, a més de recollir-los i classificar-los, després, al magatzem.



Evitar el «Black Friday»

Enguany, el Gran recapte s'ha avançat unes setmanes per evitar la coincidència amb el Black Friday, una jornada importada d'Estats Units que obre la campanya de compres de Nadal i que se celebra el 29 de novembre. El canvi de calendari l'han consensuat els integrants de la Federació de Bancs dels Aliments d'Espanya i d'Europa.