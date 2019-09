Cau Neckermann, una de les principals operadores a Lloret

La fallida de Thomas Cook ha arrossegat diverses filials del grup per la suspensió de pagaments. Després del tancament de l'empresa matriu algunes sucursals s'han declarat insolvents i ja són 26 les filials que s'han manifestat en suspensió de pagaments. Neckermann és un d'aquests subgrups del turoperador que dimecres va anunciar el seu tancament. La web de la filial confirma la fi de les operacions. En canvi, expliquen que la cadena hotelera Aldiana se salva del tancament, de la qual Thomas Cook n'era uns dels accionistes.



Un dels principals emissors

Pel sector turístic de Lloret de Mar, Alemanya és una de les principals nacionalitats internacionals de viatgers, concretament va ser el quart mercat emissor amb un 5,71% durant el 2018, darrere d'Espanya, França i Regne Unit.

Elisabeth Keegan, gerent de Lloret Turisme, afirma que per part de l'ens l'anunciament de la caiguda de Neckermann no ha estat una sorpresa. «Des de dilluns érem conscients que també caurien i hem estat gestionant la satisfacció i el benestar dels seus clients juntament amb els britànics perquè eren molts els que venien d'aquest mercat».

Keegan admet que el tancament d'aquesta filial genera afectació al municipi. «Feia molts anys que treballaven aquí i portaven un tipus de client familiar que nosaltres cuidem molt». La gerent relata que tot i la incertesa que es tenia al juliol per la davallada turística, durant l'agost va recuperar-se i es preveia un tancament positiu de la temporada. «Ara amb el deute que generarà la fallida de Thomas Cook el tancament serà menys positiu del que s'esperava».

Keegan explica que Lloret Turisme fa setmanes que treballa amb el Pla d'Accions per la temporada vinent. «Estem centrats en el 2020 i l'afectació que tindrà aquest turoperador històric». I afegeix que «això fa que fem una reflexió estratègica per reforçar els mercats que es presenten més estables que el britànic i focalitzar-nos amb altres operadors». Keegan relata que durant les pròximes setmanes faran una campanya de proximitat al mercat francès per veure com enfocaran l'estratègia d'aquest hivern. «Donem suport a agències, operadors o agències de viatges en línia (OTA) i veurem per qui apostem per fer la promoció i comercialització de la destinació».



Estratègia de futur

La gerent relata que en les pròximes setmanes han de veure quina estratègia utilitzaran els altres operadors, a l'espera de si ampliaran les seves places aèries o no.

Lloret Turisme preveu una reunió el pròxim 7 d'octubre amb els principals actors de la destinació com ara les associacions empresarials, portaveus de tots els partits polítics, sindicats i associacions de veïns per decretar una estratègia turística. «A la previsió d'arribades de l'exercici del 2020 es combinen aquestes fallides amb el Brexit i altres factors que la presenten una temporada incerta». Keegan explica que l'afectació d'aquesta caiguda a Lloret és relativa. «A la Costa Brava, Thomas Cook havia estat molt important, però avui dia ja no ho era tant», i afegeix: «A Lloret rebem 1,3 milions de visitants l'any, el percentatge d'afectació al nostre municipi, comparat amb Reus o Canàries és molt petit».

Enric Dotras, president del Gremi d'Hotelers de Lloret de Mar, també afirma que pel sector hoteler tampoc ha estat una sorpresa el tancament. «Per desgràcia ja ens ho esperàvem i farem el mateix funcionament que amb la resta de mercats».

Dotras explica que el percentatge de clients que portava Neckermann era elevat i això fa que «la nostra obligació de cara a la temporada vinent és fer accions de màrqueting i promoció perquè aquests clients que venien tornin a venir».

El grup Thomas Cook també ha confirmat que Condor, una altra filial alemanya del turoperador britànic, seguirà operant amb normalitat gràcies al préstec del Govern alemany.

Neckermann no és l'única afectada, també Oeger Tours, Air Marin i Bucher Reisen són altres filials que han notificat el seu tancament al llarg d'aquesta setmana.



5% més de viatgers a Girona

La fallida de l'operador de viatges britànic, Thomas Cook, de moment beneficia el sector hoteler de la ciutat de Girona, segons explica el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Josep Carreras. Aquesta setmana, amb els diversos congressos que acull la ciutat, entre ells el Girocàmping, el sector hoteler arriba a les seves màximes. Carreras relata que la situació dels turistes afectats ha fet que augmentés entre un 3 i un 5% el nombre de viatgers en alguns establiments. Per la repatriació d'aquests clients una alternativa és la de volar amb Ryanair des de l'aeroport de Girona i així ha augmentat la pernoctació a la capital.

L'hoteler diu que Lloret de Mar ha estat el municipi que ha patit més afectació per la caiguda del turoperador, però que a la resta de Girona no està afectant de manera molt visible.