Les comarques gironines guanyen gairebé 3.500 electors de cara al 10-N

La repetició de les eleccions generals farà que les comarques gironines tinguin el 10 de novembre 3.485 electors més que el passat 28 d'abril, la major part dels quals joves que durant aquest període han complert els 18 anys. En total, el cens provisional fet públic ahir per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) indica que hi haurà 524.976 gironins amb dret a vot, dels quals 20.322 resideixen a l'estranger.

En aquesta ocasió, aquells ciutadans que viuen en altres països i que ja van sol·licitar el vot per correu per al 28-A -i se'ls a acceptar- no caldrà que el tornin a demanar, ja que la seva sol·licitud es continua considerant vàlida. Per la seva banda, els electors que viuen a l'estranger que no van sol·licitar el vot pel 28-A i que desitgin votar aquest 10 de novembre des de l'estranger tindran temps fins al dia 19 d'octubre per inscriure's a l'Oficina del Cens Electoral (OCE). En canvi, per a aquells que resideixen a l'Estat però que tot i això desitgen votar per correu, el termini per presentar la seva sol·licitud finalitzarà el 31 d'octubre.

El cens electoral vigent per a aquestes eleccions és el que es va tancar a 1 de juliol de 2019 i es podrà consultar del 30 de setembre al 7 d'octubre als ajuntaments i a la delegació provincial de l'OCE. Tots aquells que hi detectin algun error podran presentar reclamacions als ajuntaments, consulats o delegacions de l'OCE durant aquest mateix termini. A partir del 17 d'octubre, els electors començaran a rebre la seva targeta censal a la bústia de casa. Els enviaments de les targetes es faran fins al dia 25.



Deixar de rebre la propaganda

Mentrestant, els electors també poden demanar que se'ls exclogui de les còpies del cens electoral que s'entreguen als representants dels partits polítics per a l'enviament de propaganda electoral. Aquestes exclusions tindran un efecte permanent mentre l'elector no es manifesti en sentit contrari.

Aquells que ja no vulguin rebre la propaganda electoral de cara a les eleccions del 10-N tenen temps per sol·licitar-ho fins al 7 d'octubre. En canvi, totes les sol·licituds que arribin a partir d'aquella data tindran efecte a partir de les següents eleccions que se celebrin.