Els ecologistes critiquen el poc compromís dels sindicats davant l'emergència climàtica

Els ecologistes lamenten la «poca ambició» que han tingut els sindicats en no convertir la tercera vaga mundial pel clima en una aturada de caràcter general més enllà d'una jornada de mobilitzacions, un vaga de consum i d'aturades parcials. La lluita ecologista iniciada fa un any per la jove sueca Greta Thunberg i seguida inicialment a escala estudiantil, ha pres amb la mobilització d'avui una dimensió molt més àmplia; s'hi han adherit des d'entitats que vetllen pel territori, organitzacions feministes, antiracistes i drets socials fins a administracions de totes les escales. Les mostres de suport, doncs, han estat multitudinàries, però segons Lucas Barrero, un dels membres de l'entitat Fridays For Future a Girona i precursora de les manifestacions contra el canvi climàtic a Espanya, «fins ara érem un moviment estudiantil i se'ns ha infantilitzat, no se'ns ha pres seriosament, i ara tothom s'ha trobat amb un moviment mundial organitzat que els ha passat pel damunt», sosté. En aquest sentit, segons el seu parer, «els sindicats han estat poc ambiciosos a l'hora d'implicar-se amb el moviment pel clima». Des que va iniciar-se la convocatòria d'aquesta mobilització, Barrero assegura que hi havia interès per elevar la protesta a escala laboral, ja que des de l'entitat han rebut moltes consultes per part de treballadors que estaven interessats a fer vaga a la feina, i que des de l'entitat els derivaven als sindicats, sense que hagin pogut activar «cap protesta».

Tot i això, davant de la constatació que en pocs mesos molts països arreu del món han aixecat la bandera de la lluita climàtica, assegura que «hem aconseguit entrar dins del debat i formar part de l'agenda política», i que l'objectiu de fer arribar el missatge contra l'emergència climàtica arriba cada vegada a més gent. «A la manifestació potser serem un o dos milers, però allò que volem és que més enllà del 27 la gent que no hagi vingut s'hi afegeixi», resol.



Mobilitzacions a Girona

La jornada d'avui serà reivindicativa a diversos punts de la província. A Girona, Palamós, Celrà i Olot diverses plataformes ecologistes liderades per Fridays For Future i Rebel·lió i Extinció, ambdues de caràcter internacional, han convocat manifestacions amb motiu de la vaga pel clima.

Més enllà de la manifestació que es farà a Girona a les sis de la tarda i que tancarà una setmana d'accions de protesta, també es faran accions durant el matí, com la cercavila convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.

A més, diverses administracions locals i supramunicipals s'han adherit al moviment. Ho va fer en el seu últim ple el Consell Comarcal del Pla de l'Estany aprovant una declaració institucional d'emergència climàtica on es mostra la voluntat «d'implementar un model de transició energètica que ajudi a la resiliència enfront dels reptes futurs i el compromís a treballar per la mitigació dels efectes del canvi climàtic».

En l'àmbit municipal, ajuntaments com el de Ripoll i el de Llagostera també han mostrat el seu suport. Durant tot el dia, la deixalleria municipal i les oficines de Medi Ambient de l'ens llagosterenc estaran tancades al públic per reivindicar el seu suport a la protesta. En el mateix sentit, el ple del consistori va aprovar una moció contra la crisi ecològica i climàtica. El regidor de Medi Ambient, David Parron, va fer una crida a la població a participar en les accions. En el cas de Ripoll, es farà una aturada energètica a les dotze del migdia acompanyada d'una lectura i un manifest de suport. Així mateix el consistori s'ha compromès a adoptar mesures per «promoure sistemes de recollida eficients» així com fomentar l'estalvi energètic i l'eficiència dels edificis municipals.