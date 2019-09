Els joves gironins es mobilitzen per l'emergència climàtica

Primeres accions a Girona en el marc de la vaga mundial pel clima per exigir mesures immediates per erradicar les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle que estan sobreescalfant el planeta.

A primera hora del matí, escolars de primària i estudiants d'instituts gironins s'han concentrat davant la seu de la Generalitat a Girona. Allà han preparat pancartes, han cridat diverses consignes i han celebrat una xocolatada.

A partir de les dotze del migdia, unes cinc-centes persones han iniciat una cercavila encapçalada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC). La corrua de persones ha avançat per la carretera Barcelona en direcció sud en un ambient festiu i cridant lemes com "No és un canvi, és una crisi" i "Visca la lluita ecologista".