Lamuà i Casas repetiran com a caps de llista gironins del PSC al Congrés i al Senat

Lamuà i Casas repetiran com a caps de llista gironins del PSC al Congrés i al Senat

El Consell Nacional del PSC, que s'ha celebrat aquesta tarda a Barcelona, ha aprovat les llistes electorals per al 10-N. A Girona, els socialistes repetiran els mateixos noms –i ordre- amb què es van presentar als comicis de finals d'abril. Per tant, la llista al Congrés l'encapçalarà el tàndem Lamuà-Cercas i la del Senat tindrà de número 1 el catedràtic de la UdG Ferran Camas.

Lamuà, que va entrar al Congrés al 2015, és llicenciat en Història i Història de l'Art per la UdG i doctorat en Arqueologia per la Rovira i Virgili (URV). Després que el Consell Nacional hagi avalat la llista, el primer secretari dels socialistes gironins s'ha mostrat "agraït" que "els companys i companyes socialistes tornin a confiar" en ell "per representar-los i apropar les reivindicacions del territori al Congrés".

La número 2 de la llista, Blanca Cercas, és responsable de Prospectiva de la Fundació UdG. Llicenciada en Periodisme per la UAB i en Història per la UdG, va ser directora de Can Bellvitge (de la Fundació Oscobe) entre els anys 2006 i 2009. Blanca Cercas, germana de l'escriptor Javier Cercas, també ha estat cap d'àrea de Projectes Socials de la Fundació UdG.

Per la seva banda, el cap de llista al Senat, Ferran Camas, és catedràtic de Dret Laboral i director de la Càtedra d'Immigració, Drets i Ciutadania de la UdG. La seva tasca investigadora s'ha centrat en els àmbits de la immigració i el mercat de treball i dret social de la Unió Europea.

Lamuà els ha volgut agrair personalment que hagin tornat a repetir a la llista del PSC. "És motiu de felicitat per par dels socialistes gironines que dues persones amb el bagatge acadèmic i l vàlua professional i personal de Blanca Cercas i Ferran Camas hagin volgut continuar aportant el seu granet de sorra al nostre projecte", ha dit.