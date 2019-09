Montse Bassa accepta repetir com a cap de llista d'ERC per Girona al Congrés el 10-N

Montse Bassa accepta repetir com a cap de llista d'ERC per Girona al Congrés el 10-N ACN

Montse Bassa, germana de l'exconsellera empresonada, vol tornar a encapçalar la candidatura d'ERC de les comarques gironines al Congrés per a les eleccions del 10 de novembre. El partit ha proposat que la candidatura la formin els mateixos diputats que en les darreres eleccions del 28 d'abril. Per tant, Joan Margall i Laia Cañigueral se situen als números 2 i 3 de la llista. ERC també aposta per repetir fórmula al Senat amb Jordi Martí, Pep Quintana i Elisenda Pérez com a candidats. El Consell Nacional d'Esquerra Republicana haurà de donar el vistiplau a les candidatures aquest dissabte.

Segons ha informat ERC en un comunicat, Montse Bassa ha acceptat tornar a encapçalar la llista de les comarques gironines al Congrés. "Ara més que mai, i especialment després de la sentència, cal ser encara més forts per fer efectiu un nou embat contra l'estat", ha afirmat la candidata, que sosté que només sent "forts" a Madrid podran evitar "la deriva cap a la dreta que ha fet el PSOE" i que "l'extrema dreta governi".

Davant la imminència de la sentència, Bassa ha detallat que "només" esperen una sentència absolutòria però que, si no és així, treballaran immediatament per l'amnistia.

Bassa subratlla que ha pres la decisió de tornar a encapçalar la llista conjuntament amb la seva germana Dolors i concreta que vol repetir com a diputada a Madrid per defensar els interessos de les comarques gironines i "exigir diàleg". Per a Montse Bassa, l'objectiu és "obligar" Pedro Sánchez a dialogar. "Però si continuen ignorant-nos, no ens tremolarà el pols i tornarem a fer caure un altre govern", ha assegurat.

"Des d'Esquerra sempre hem posat sobre la taula com a eines el diàleg institucional, la mobilització i la desobediència civil, així com la via internacional. I d'aquí no ens mourem.", ha conclòs Montse Bassa.

La candidatura la completen els mateixos diputats que es van presentar a les eleccions dels 28 d'abril. Jordi Martí i Laia Cañigueral, que també han estat diputats aquests mesos, seran números 2 i 3.

La federació d'ERC Girona també proposa que els mateixos candidats al Senat. Tornen a ser Jordi Martí, Pep Quintana i Elisenda Pérez. Les dues candidatures estan pendents de rebre l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana aquest dissabte.