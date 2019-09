Els paquets turístics per a estrangers a les vies verdes generen uns 2,8 milions

Els paquets turístics destinats a estrangers que recorren les vies verdes gironines i la xarxa Pirinexus poden generar un impacte econòmic al territori de fins a 2,8 milions d'euros. Aquesta és la principal conclusió que posa de relleu un estudi encarregat pel consorci que gestiona aquests itineraris. L'estudi analitza una setantena de paquets –la majoria, de cicloturisme– que comercialitzen una quarantena d'operadors d'Europa i els Estats Units. En general, proposen estades d'una setmana, permeten descobrir el territori per un mateix (sense guies) i costen entre 500 i 1.500 euros. El responsable de l'estudi i director de la consultoria DBC Turisme, Josep Capellà, destaca que ser presents als catàlegs i pàgines web d'aquests operadors dona «prestigi i visibilitat» a les vies verdes i, a més, permet desestacionalitzar el turisme, perquè els viatges es programen des del març fins al novembre.

L'estudi encarregat pel Consorci de les Vies Verdes s'ha centrat a analitzar quin és l'impacte que tenen aquests itineraris als mercats internacionals. Per això, d'entrada, ha identificat aquells operadors que venen paquets de cicloturisme o senderisme que recorren tant les vies verdes com la xarxa Pirinexus. La consultoria DCB Turisme i Desenvolupament Local n'ha trobat una quarantena. D'aquests operadors, deu són catalans o espanyols, tot i que es focalitzen en client estranger. La resta es reparteixen per diferents països, com França, Alemanya, el Regne Unit, Bèlgica o els Estats Units. Allò que tenen en comú és que la xarxa de Vies Verdes i les rutes Pirinexus tenen presència a la seva oferta. «Són prescriptors, ens donen prestigi i visibilitat i, a més, es tracta d'operadors que són fidels al territori; si un producte els funciona, el mantenen al catàleg», subratlla Capellà.

A partir d'aquí, l'estudi se centra a analitzar què ofereixen aquests operadors. En total, l'anàlisi identifica 70 paquets diferents. Llavors, la consultoria en pren una mostra significativa i analitza amb detall cadascun dels paquets (posant el focus en el cicloturisme). En general, la majoria de paquets destinats a estrangers tenen una durada d'entre sis i set nits, i nou de cada deu són autoguiats. De tots ells, pràcticament la meitat (un 45%) transcorren només per vies verdes, seguit dels que combinen aquesta xarxa amb els itineraris del Pirinexus (42%). El 13% restant se centren en les rutes Pirinexus.

Més de la meitat dels paquets fan totes les pernoctacions als municipis per on discorre la via verda o la xarxa Pirinexus. Pel que fa al preu mitjà –sense els vols–, oscil·la entre els 500 i els 1.500 euros. Tot i això, en el cas dels paquets que es comercialitzen des d'Amèrica, l'import pot enfilar-se fins als 4.755 euros.

El director de DCB Turisme destaca que, sobretot, aquests paquets turístics «ajuden a desestacionalitzar», perquè ofereixen viatges entre març i novembre. I sobretot, l'oferta es concentra a la primavera i tardor, ja que al juliol i l'agost fa massa calor. Capellà explica, a més, que l'oferta «conviu» amb la que se centra en el ciclisme professional. Per últim, l'estudi analitza xifres i calcula l'impacte econòmic que aquests paquets poden deixar al territori incloent allotjament, àpats i compres. Analitza dos escenaris (depenent de si hi ha més o menys reserves) i conclou que aquesta xifra s'estén entre els 1,9 i els 2,8 milions.