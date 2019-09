Els treballadors de Ryanair acusen Ábalos i l'empresa de no haver pogut exercir el seu dret a vaga

Els treballadors de Ryanair acusen el ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, i a la pròpia empresa de no haver pogut exercir el seu dret a vaga. Des del sindicat USOC expliquen que no han rebut "cap suport" per part del govern espanyol, malgrat que la companyia ha decretat el 100% de serveis mínims en els vols que es podien veure afectats per les protestes. La portaveu del sindicat, Lídia Arasanz, lamenta la posició del ministeri davant de l'actitud de Ryanair. "El senyor Ábalos s'ha desentès de nosaltres. Per a ell no som un problema si no hi ha cues de passatgers enfadats als aeroports", ha lamentat Arasanz. USOC, però, ha volgut destacar la resposta que han tingut els treballadors de la companyia en els deu dies de vaga, i ha destacat les pèrdues que ha tingut Ryanair per la negativa de vendre productes a l'avió.