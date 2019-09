Foment adjudica la millora de l'N-II de Tordera a Maçanet per 21,3 milions

El ministeri de Foment ha adjudicat a la multinacional OHL les obres de millora de la carretera N-II entre Tordera i Maçanet de la Selva per 21,3 milions d'euros. Es tracta d'un tram de 7,3 quilòmetres que inicialment s'havia de desdoblar, però que finalment s'ha quedat en un projecte de millora per ampliar-ne la capacitat. En total, la remodelació d'aquest tram de carretera ha estat encallat durant una dècada. La previsió és que, si no hi ha nous entrebancs, les obres de condicionament durin al voltant de dos anys i mig.

Els treballs es van licitar el passat mes de gener per un import de 24,47 milions d'euros. La millora consistirà, entre d'altres, en la construcció de dos viaductes de 160 metres i 110 metres de longitud, així com en la rectificació de revolts per poder circular a 80 quilòmetres per hora, l'habilitació de vies de servei als dos costats de la carretera i la construcció d'una nova glorieta. A més, el contracte també indica que s'hauran d'executar tasques de drenatge a la riera de Valldemaria i de la Torderola, implantar pantalles acústiques, senyalitzar i abalisar, fer diversos treballs de restauració paisatgística i aplicar mesures correctores d'impacte ambiental.

El territori fa anys que reivindica una millora o desdoblament d'aquest tram a causa de la seva perillositat. L'any 2009, el llavors govern del PSOE en va aprovar el desdoblament. Aquestes obres, tanmateix, mai es van arribar a executar, i amb l'arribada del PP al govern el desdoblament va quedar paralitzat. Finalment, l'any 2016 es va aprovar un nou projecte que consistia en el condicionament de la via per ampliar-ne a la capacitat, tot i que renunciava a desdoblar-la.

No va ser fins a finals de 2018, tanmateix, que el Consell de Ministres va autoritzar el ministeri de Foment -a través de la Direcció General de Carreteres- a licitar els treballs, cosa que es va fer el mes de gener de 2019. El projecte es va emmarcar en un pla del Ministeri per millorar la seguretat en aquesta carretera.

A principis d'aquest mes de setembre, el Minsteri anunciava l'inici del procés d'expropiació per tal de poder tirar endavant l'ampliació de la carretera. Finalment, ahir es va fer públic que l'adjudicatària dels treballs serà l'empresa multinacional OHL.

D'aquesta manera, i si no hi ha nous imprevistos, el govern de l'Estat té previst millorar un altre tram de la carretera N-II per tal de reduir-ne la sinistralitat. Tot i això, el compliment dels terminis amb l'N-II no permet ser gaire optimista: el tram entre Sils i Maçanet, per exemple, va trigar més de 15 anys a executar-se, durant els quals es van produir diversos canvis de govern, aturades per la crisi econòmica i retards de tota mena. Mentrestant, la majoria de trams de l'N-II al nord de la ciutat de Girona estan encara sense projecte, després que el passat mes de juny es posés en funcionament el tram entre Medinyà i Orriols; un recorregut de poc més de tres quilòmetres que va requerir deu anys d'obres.



Pendents del tram nord

El pressupost per al 2019 presentat per Pedro Sánchez, i que no va ser aprovat, ja deixava clar que el tram nord de la futura autovia no seria una cosa immediata, ja que tots els trams del nord van rebre partides merament testimonials de 100.000 euros, i no se'ls assignava cap previsió per als propers anys. Ara caldrà esperar a les noves eleccions i a la constitució de govern per veure quina direcció acaba agafant aquest desdoblament.