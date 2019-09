Topada amb un porc senglar a Sant Jordi Desvalls

Un cotxe va topar ahir pels volts de les nou del vespre amb un porc senglar a la carretera d'entrada cap a Sant Jordi Desvalls. El vehicle, un Opel Corsa, va xocar amb l'animal al quilòmetre set de la GI-633, i el conductor i únic ocupant va seguir conduint fins que en arribar al carrer Colomers se li va parar el cotxe.

Es Bombers van rebre l'avís set minuts després de les nou, i una dotació va personar-se al lloc dels fets per tal d'auxiliar l'ocupant, que va resultar il·lès de la topada. El cos d'emergències va iniciar una cerca de l'animal per tal que no hagués afectat la via, però finalment no van trobar-ne el cos.