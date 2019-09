Els treballadors de Ryanair acusen Foment i l'empresa de vulnerar el seu dret a vaga

Els treballadors de Ryanair acusen el ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, i a la mateixa empresa de no haver pogut exercir el seu dret a vaga. Des del sindicat USOC expliquen que no han rebut «cap suport» per part del Govern espanyol, malgrat que la companyia ha decretat el 100% de serveis mínims en els vols que es podien veure afectats per les protestes.

La portaveu del sindicat, Lídia Arasanz, va lamentar la posició del Ministeri davant de l'actitud de Ryanair. «El senyor Ábalos s'ha desentès de nosaltres. Per a ell no som un problema si no hi ha cues de passatgers enfadats als aeroports», va lamentar Arasanz. USOC, però, va voler destacar la resposta que han tingut els treballadors de la companyia en els deu dies de vaga, i va destacar les pèrdues que ha tingut Ryanair per la negativa de vendre productes a l'avió.

L'últim dia de vaga conjunta entre tripulants i pilots de Ryanair ha servit per fer balanç de les protestes. Des d'USOC van assegurar que s'ha vulnerat el seu dret a protestar, per la imposició de la companyia a complir uns serveis mínims del 100% i que, per tant, van fer que no es cancel·lés cap avió dels que sortien de l'aeroport de Girona. Per això, els treballadors van fer responsable també el Ministeri de Foment, ja que «és inaudit» que es permetés haver de complir amb aquesta exigència.

Els treballadors, però, sí que han dut la protesta a dintre dels aparells i els dies de vaga no han venut productes als passatgers. Cal recordar que Ryanair no ofereix res inclòs en el preu del bitllet d'avió.