El Col·legi de Fisioterapeutes denuncia l'intrusisme laboral en clubs esportius

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC) denuncia intrusisme laboral a les federacions i clubs esportius del país. El sector assegura que contracten massatgistes per fer la feina dels fisioterapeutes, malgrat que no tenen ni la mateixa formació ni una assegurança de responsabilitat civil en cas que cometin una negligència. El responsable de l'àrea d'intrusisme del CFC, Ismael Martí, deixa clar que la professió de massatgista és «molt respectable i necessària» però «no pot ser que facin un tractament quan no en saben la causa». Martí explica que l'increment de persones que fan esport ha fet que augmentés l'intrusisme en aquest camp els darrers anys. «És un problema real, es contracten fisioterapeutes que no estan formats», ha lamentat Martí.

En bona part, aquesta situació es dona per la desconeixença per part de la ciutadania de les capacitats i funcions d'uns i altres. «Cada vegada es demanen més serveis en el món esportiu i moltes vegades ens confonen, tot i que nosaltres toquem molts més aspectes», assenyala el responsable.

Per això, reclamen una intervenció per part de la Conselleria de Salut, per tal que «deixi clares» quines són les competències dels massatgistes i les dels fisioterapeutes. «Salut sap perfectament què podem fer nosaltres i què poden fer ells. El problema és que moltes vegades fan tractaments sense tenir ni idea de les causes», assenyala Martí.

A més, des del Col·legi recorden que les seves capacitats van «molt més enllà» del camp esportiu o dels massatges. «Quan algú té un accident de trànsit va al fisio, i també toquem la neurologia, la pediatria. Cal recordar que les competències estan molt ben definides perquè tenim un títol universitari», recorda el responsable de l'àrea d'intrusisme.

En aquest sentit, Martí espera que «es reconegui» millor la professió com per exemple passa a França, on els fisioterapeutes tenen unes funcions molt concretes, i que ningú les assumeix sense tenir la formació pertinent.



Cada cop més francesos

De fet, la formació és un aspecte molt «important» a França. Martí recorda que abans de poder estudiar la carrera de fisioterapeuta cal superar un curs d'un any que fan tots els que volen entrar a la carrera, conjuntament amb els qui volen fer Medicina i Infermeria.

Això ha provocat que les universitats catalanes s'omplin d'aspirants francesos que busquen poder formar-se, per després anar a treballar al seu país.

Una de les que més en té és la EUSES de Salt (Gironès) on prop del 75% dels qui fan la carrera són de França.