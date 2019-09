La imposició de multes a la província s'ha duplicat en els últims cinc anys

La imposició de multes s'ha disparat durant els últims cinc anys a la província de Girona. El 2013 aquestes penes van sumar 2.349 casos, mentre que el 2018 es va tancar amb 4.206 sancions, és a dir, prop de 2.000 més. La multa és la primera causa de pena a les comarques gironines, una tendència que ja fa diversos anys que es referma contra la pena de presó, que tot i quedar en segona posició també augmenta respecte a l'any passat, amb prop d'un centenar més de condemnes.

L'últim informe estadístic fet públic per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) sobre condemnats a Espanya xifra en 4.708 les condemnes fermes imposades a la demarcació, prop de 300 més que l'any passat. Concretament, es van executar 2.512 sentències de presó, una pena que en cinc anys ha anat pujant progressivament, però els últims anys també ha pres relleu la condemna de prohibició d'aproximar-se a la víctima (de 311 a 503) i de comunicar-s'hi, (261 a 430), dues mesures especialment decretades en casos de violència de gènere. Les expulsions s'han reduït significativament, i en consten 9 aquest 2018 davant les 38 que es van decretar el 2013. La resta de penes també ha augmentat, com ara la privació de dret de possessió d'armes (275 a 352) i els treballs en benefici a la comunitat (416 a 442).



Més dones condemnades

En aquests moments, els centres penitenciaris gironins (Puig de les Basses a Figueres i el Centre Penitenciari Obert de Girona) compten amb uns 800 reclusos. Del total de condemnes, els homes n'acumulen la immensa majoria, amb 4.009 , davant les 699 decretades a dones. Tot i ser molt menors, les condemnes al gènere femení s'han doblat respecte al 2013 (343) i les franges d'edat on es concentren més causes és entre els 41 i els 50 anys en ambdós gèneres. Per nacionalitats, tal com ha succeït en els últims anys, els condemnats tenen majoritàriament la nacionalitat espanyola, i menys de la meitat corresponen a estrangers.

Pel que fa als delictes sexuals se n'han imposat 35, set menys que l'any 2017.