La via del tren d'ample internacional arribarà a Vilamalla el 2020

'arribada de la via del tren d'ample internacional a Vilamalla presenta, per dir-ho ras i curt, molta voluntat i pocs actes en més d'una dècada d'espera. De fet, el projecte, que suposaria vertebrar una de les grans potes del corredor mediterrani a les comarques gironines, es va topar amb «el bloqueig total» del Ministeri de Foment i ADIF durant molts anys, concretament quan a Espanya governava el PP. Ara, però, amb l'arribada dels socialistes a la presidència, els contactes amb la Generalitat s'han reprès per «poder avançar cap a una solució definitiva».

Així ho ha anunciat el secretari d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Isidre Gavín. Preguntat per l'inici d'obres a les vies de la terminal de Vilamalla, Gavín parla amb cautela però apunta: «La nostra voluntat és començar les obres el 2020; és un termini ambiciós, però és possible, sempre que continuï la bona disposició d'ADIF».

En la mateixa línia es manifesten representants de Cimalsa, l'empresa pública de la Generalitat encarregada de la promoció, el desenvolupament i la gestió d'infraestructures i centrals per al transport de mercaderies i la logística. Fons de la companyia asseguren que la data d'inici de les obres del projecte «hauria de ser sí o sí el 2020, però si és a principis d'any o no dependrà de qui liciti al final l'obra».

Així, a l'espera de l'arribada dels primers operaris al municipi, la Generalitat ha anunciat, a través d'un document penjat en el seu apartat de contractació pública, l'inici de redacció del projecte constructiu, previst pel quart trimestre d'aquest any. Aquest, segons el secretari d'Infraestructures, definirà «definitivament les obres que hem d'emprendre per poder efectuar la connexió».



El «hub» de Vilamalla

Responsables de Cimalsa expliquen que entre 2017 i 2018 van acreditar el projecte bàsic constructiu, que afecta una part de l'ample de via internacional. Tot i això, segons apunten, l'àmbit d'actuació s'ha de treballar amb ADIF; molt especialment allò que fa referència a les intevencions en els espais complementaris a la via, com ara l'estació de passatgers, que de moment es deixarà de banda. Des de l'empresa pública també subratllen la importància del projecte «hub» Vilamalla, que consisteix en una gran operació que no només inclou l'ample de via internacional, sinó també millores de la terminal, una campa de vehicles i el propi Logis Empordà Cimalsa. L'objectiu principal d'aquest «hub» és dinamitzar econòmicament la zona que comprèn l'àrea del Far d'Empordà i Vilamalla.

Gavín, per la seva banda, manté que l'interès que havien mostrat diverses empreses per establir-se a Vilamalla un cop l'ample de via sigui una realitat continua intacte. Malgrat lamentar l'endarreriment que ha patit aquest projecte, el representant de la Generalitat es mostra optimista i creu que quan el projecte constructiu ja estigui acabat es podran anar concretant les diferents propostes. D'altra banda, el responsable d'Infraestructures també apunta que el projecte constructiu serà el que acabarà definint el cost exacte del projecte, i que llavors s'hauran d'asseure Generalitat i Adif per veure quines despeses assumeix cada administració.