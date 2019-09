El bisbe Francesc Pardo ordena dos nous diaques

La Catedral de Girona va acollir ahir a les sis de la tarda la cerimònia d'ordenació de dos nous diaques: Andreu Soler, diaca permanent; i Antoni Coll, que assumeix el diaconat com a pas previ al presbiterat. En la cerimònia, que com és habitual va ser presidida pel bisbe, Francesc Pardo, hi van assistir nombrosos diaques i preveres d'arreu de la diòcesi de Girona, així com familiars i amics dels dos nous diaques.

Coll (Girona, 1967) col·labora amb la parròquia de Caldes de Malavella i la seva intenció és continuar el camí cap al presbiterat. Segons afirma, la seva decisió és la «resposta a una crida», i assegura que, com a prevere, la seva voluntat serà «estar obert als altres».

Per la seva banda, Soler (Arenys de Munt, 1947) exercirà com a diaca permanent a les parròquies d'Olot, tal com ha vingut fent fins ara. En el seu cas, també destaca que la decisió ha estat fruit d'una crida «a donar-se, a ser útil per als altres».

Una figura cada cop més rellevant

La principal tasca dels diaques és ajudar i en algunes ocasions substituir els preveres a l'hora de servir l'altar, proclamar l'Evangeli i ajudar-los en les tasques que tenen encomanades. Es tracta d'una figura cada cop més primordial a la diòcesi de Girona, a causa de l'escassetat de vocacions.