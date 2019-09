Agenda Llatinoamericana 2020: A favor d'una tecnologia més humana

Tsunami 4.0 a la vista! La revolució digital que ve». Aquest és el lema de l'Agenda Llatinoamericana per al 2020, que se centrarà en la necessitat de revertir les desigualtats que pot comportar la revolució tecnològica i en defensar la importància del factor humà davant dels avenços digitals. Aquesta edició, a més, és especial perquè els seus dos fundadors -José María Vigil i Pere Casaldàliga- fan un «pas al costat» i s'acomiaden després de 29 anys al capdavant del projecte. A partir d'ara, els responsables locals agafaran més pes a l'hora de coordinar cadascuna de les edicions. Per al 2020 s'han imprès 2.500 exemplars de l'agenda en català (és a dir, amb espiral), i 200 més en format llibre. També se'n distribuiran unes 400 en castellà arreu de Catalunya. La previsió és, com cada any, que es facin unes 50 presentacions arreu del país, la majoria de les quals a les comarques gironines.

Segons explica el coordinador de l'edició catalana de l'Agenda, Jordi Pujadas Ribalta, la revolució tecnològica ja ha arribat i és impossible d'aturar, però calen eines per afrontar-la «per evitar que se'ns empassi». Segons explica, les noves tecnologies i la digitalització han comportat fins ara un augment de les desigualtats, situació que els integrants de la comissió de l'Agenda consideren que no només s'ha de combatre sinó que s'ha de revertir. «Les noves tecnologies seran un inconvenient si no ens hi sabem adaptar, però poden ser una oportunitat si els donem un bon ús», assenyala Pujadas.

Un dels àmbits on les noves tecnologies han tingut més impacte és en el mon del treball. «El primer gran risc és que els robots acabin substituint els humans a l'hora de fer la feina, sense que hi hagi ningú que els corregeixi», adverteix Pujadas. Per això, des de l'Agenda advoquen perquè les noves tecnologies mantinguin el factor humà, per evitar que la intel·ligència artificial acabi devorant-ho tot. En aquest context, qui més hi té a perdre, adverteix Pujadas, són les dones, que són el col·lectiu que més corre el risc de quedar-se sense feina pels avenços tecnològics. Tot i això, apunta que «si s'aconegueix socialitzar la tecnologia, fins i tot es poden reduir les desigualtats de gènere».

Un altre àmbit on les noves tecnologies han tingut efectes destacats és el de la comunicació, amb qüestions com l'amenaça a la privacitat o el risc de propagació de notícies falses, que segons Pujadas són «noves maneres de colonitzar les ments».

Una altra qüestió és el transhumanisme -evitar que la intel·ligència artificial condueixi a la deshumanització en l'àmbit científic- i finalment també hi ha el tema de l'espiritualitat i de com aquesta es pot combinar amb les noves tecnologies. «Cal conjugar l'espiritualitat indígena, de base, per tal d'evitar que les màquines se'ns emportin», assenyala Pujadas.

Totes aquestes qüestions s'aborden a l'Agenda Llatinoamericana de 2020, que recull 60 articles, un terç dels quals han estat triats des de Catalunya. Entre els autors destacats hi ha la monja Teresa Forcades, que reflexiona a l'entorn del cas de Julian Assange, l'exdiputat de la CUP David Fernández o el periodista Francesc Escribano. També hi ha textos de gironins com Carme Vinyoles, Mònica Tarradellas, Adama Boiro, Salvador Martí, Josep Panosa o Josep Frigola.



Alimentar el debat

Com ja és habitual, aquesta tardor començarà la campanya de difusió de l'Agenda. Segons explica el coordinador general de la campanya de l'Agenda, Jordi Planas, com sempre s'ha editat un calendari i un punt de llibre solidaris on apareixen personatges com l'activista antifeixista Neus Català, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, o la primera aviadora catalana, Pepa Colomer. L'objectiu d'aquest material complementari és continuar alimentat el debat, fins i tot a través de figures tan controvertides com la de Julian Assange.

La primera gran cita per a la difusió de l'Agenda serà aquest dissabte, 5 d'octubre, a Salt, ja que s'organitzarà una jornada de debat al Parc Hospitalari Martí i Julià. La sessió servirà per donar a conèixer els continguts de la nova edició de l'Agenda a càrrec de la doctoranda Elsa Elisabeth Fuentes, i tot seguit s'organitzaran diversos espais de debat i reflexió entorn al tema principal de l'Agenda a partir d'alguns articles seleccionats. Al final, es farà un debat conjunt i es compartiran les conclusions.

Més endavant, el 30 d'octubre, es farà a Girona la presentació de la campanya de l'Agenda Llatinoamericana. La cita serà a dos quarts de vuit del vespre al Teatre de Sant Narcís, i anirà a càrrec del doctor en Dret Públic de la UdG Marco Aparicio Wilhelmi i Susan Rose Power, directora de l'equip legal i d'incidència Al-Haq, organització palestina de defensa dels Drets Humans. L'acte comptarà amb l'actuació musical de la Coral Xàntica.