La Federació d'Hostaleria de Girona reclama evitar que Ryanair tregui la base de Vilobí

La Federació d'Hostaleria de Girona reclama un canvi al Codi Penal per lluitar contra els delinqüents "reincidents" i evitar que Ryanair tregui la base de Vilobí d'Onyar (Selva). El seu president, Antoni Escudero, ha assegurat durant la celebració del Dia Mundial del Turisme a Masarac (Alt Empordà) que la sensació d'inseguretat que generen els delictes creixents a Catalunya acabaran "passant factura" a la demarcació. "No és normal que entrin per una porta i surtin per l'altra", ha dit. D'altra banda, Escudero també ha insistit en la importància que la companyia irlandesa té per a les comarques gironines i ha dit que creu que "s'ha de quedar sí o sí". "No pot ser que per un tema laboral la província hagi de patir-ho", ha insistit. "La base s'ha de quedar perquè si els avions no dormen aquí es perdran rutes", ha afegit. Escudero també ha reclamat a les administracions que facin "realitat" el baixador de l'AVE i que es lluiti contra les activitats "il·legals" al sector turístic.