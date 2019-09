Es tripliquen els restaurants per a celíacs a les comarques gironines

L'associació Celíacs de Catalunya gairebé ha triplicat en un any i mig la quantitat de restaurants registrats a les comarques de Girona on s'ofereixen opcions sense gluten, ja que la xifra ha passat de 22 a 52 establiments acreditats en aquest temps. Concretament, la Selva és la comarca que més en té comptant amb 12 establiments i la segueix el Gironès, amb nou locals.

L'entitat diu que actualment existeixen 3.000 establiments que ofereixen menjar apte per a celíacs a tot Catalunya, però només són 370 els acreditats. «Si no estan acreditats, les persones celíaques s'arrisquen a contaminar-se. És necessari fer-ho perquè tinguin opcions segures on anar», explica la portaveu de l'entitat, Irene Puig. Segons indica, aquest augment probablement es deu a una moda i al fet que cada vegada són més les persones que en parlen. «Ha incrementat l'oferta, però molts ho fan sense garanties i sense seguretat», adverteix. Puig explica que per oferir un producte sense gluten s'ha de tenir en compte la contaminació encreuada durant l'elaboració.

Segons Puig, els establiments molts cops no coneixen els protocols i l'associació no pot garantir que siguin segurs. «Hi ha obradors que s'anuncien com a 100% sense gluten o aptes per a celíacs, però quan analitzem els productes que ofereixen detectem que alguns han donat positiu en gluten», explica. Per això, recalquen la importància de sol·licitar l'acreditació. Celíacs de Catalunya recorda que «ser un obrador sense gluten amb plenes garanties requereix un alt grau d'especialització i, per tant, un alt nivell de compromís». I afegeix: «En molts casos, els mateixos establiments no són conscients que no ho estan fent bé i no coneixen el risc que suposa per a la salut dels clients».



Acreditar-se 100% sense gluten

Segons l'associació, el procés per acreditar-se dura un mes si l'establiment respon de pressa. Celíacs de Catalunya desenvolupa diferents fases per poder acreditar aquests restaurants. Segons Puig, primer ofereixen una formació específica per a tot el personal en celiaquia i pautes de manipulació, i a més miren que es garanteixi el control sobre les matèries primeres a través de les fitxes tècniques dels productes. També s'asseguren que disposen d'una declaració d'al·lèrgens del producte a consumir a disposició del client i d'un protocol de treball, manipulació, elaboració i venda dels productes sense gluten que detalli com es garanteix l'absència de contaminació encreuada durant tot el procés. Mentrestant, han de superar la inspecció per part de tècnics de l'Associació de l'obrador, on es verifiquen in situ els ingredients i protocols i analitzen el producte, ja que cal que aquest doni un valor inferior a 20 mil·ligrams per quilo. Aquesta és la mesura màxima que poden contenir de gluten els elements consumits per les persones celíaques perquè es consideri «sense gluten».

L'associació relata que el procés requereix «esforç i temps» i que per això han augmentat el temps de dedicació a aquest projecte i el personal de l'equip tècnic. Segons expliquen, cada any es renova l'acreditació i es torna a fer el procés a tots els establiments acreditats.

Celíacs de Catalunya es queixa de la falta d'implicació per part de l'administració. «Nosaltres estem fent una tasca que hauria d'estar fent l'administració. Molts establiments es declaren aptes per a celíacs, però no estan tenint en compte la contaminació encreuada. Aquestes coses passen perquè ningú els sanciona», lamenten.



Declaració d'al·lèrgens

Celíacs de Catalunya diu que més del 80% dels establiments catalans que ofereixen productes sense gluten no compleixen el Reglament Europeu 1169/2011 en matèria de declaració d'al·lèrgens.

Puig parla de l'incompliment de la Resolució 552/XI aprovada l'abril del 2017 per la Comissió de Salut en la qual el Parlament de Catalunya insta al Govern a «incrementar els recursos destinats a la formació en el sector de l'hostaleria i la restauració sobre la correcta manipulació dels productes sense gluten, i incentivar l'augment d'establiments que ofereixin, sense risc de contaminació encreuada, productes lliures de gluten per a persones celíaques». També indiquen que han de «garantir, mitjançant les pertinents inspeccions de seguiment i control dels centres de restauració, d'hostaleria i comerços, entre d'altres, on se serveixen aliments, que els productes no envasats o envasats en el punt de venda, com ara carnisseries, obradors, pastisseries o gelateries, compleixen la declaració d'al·lèrgens obligatòria (...) i que, en cas que estiguin identificats amb el símbol de l'espiga barrada o amb la llegenda sense gluten, tinguin un contingut inferior a 20 mg/kg». L'associació va iniciar una campanya de recollida de firmes per reclamar a la Generalitat que les resolucions aprovades en benefici del col·lectiu s'executin, i ja n'han recollit 8.920.

Segons l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), el sistema d'acreditació al qual es refereix l'Associació és un sistema al qual es poden acollir els operadors de forma voluntària i que ha estat impulsat per ells. «Tot i que pot ser una eina valuosa per millorar els serveis a disposició de les persones celíaques, la referència per al control oficial és la reglamentació vigent, la qual actualment és una normativa de la Unió Europea». I prossegueixen: «Aquesta preveu que és l'operador econòmic el responsable del compliment dels estàndards normatius i de la seguretat dels productes i el control oficial s'encarrega de verificar que s'estigui complint».

L'Agència de Salut Pública recorda que el 2010 va editar el manual de bones pràctiques de manipulació Els al·lèrgens alimentaris en la restauració col·lectiva, adreçat a tots els professionals que treballen en l'àmbit de la restauració. «També hem elaborat diversos materials per fomentar el compliment de la normativa per part dels operadors, entre els quals el pla de formació i capacitació, pla de traçabilitat i pla de control d'al·lèrgens».



Risc de gluten als menús escolars

L'Associació denuncia que no s'està executant la resolució 56/XII aprovada per la Comissió d'Educació el setembre de 2018 que garanteix que tots els centres educatius ofereixen un servei de menjador adequat per als alumnes amb patologies relacionades amb la ingesta del gluten.

«A Catalunya hi ha 30.000 alumnes celíacs que mengen als menjadors, a Girona 5.800. Tots queden en una situació d'indefensió perquè aquest abril el Govern ens va confirmar que no s'executaria aquesta resolució durant aquest curs i, per tant, no totes les escoles garanteixen la seguretat alimentària en l'oferta de menús sense gluten», indiquen.

Celíacs de Catalunya afirma gestionar una mitjana d'una reclamació setmanal per intoxicació als centres escolars. Paral·lelament, l'ASPCAT indica que els seus serveis inspeccionen periòdicament els menjadors escolars per verificar que es compleixen els estàndards normatius i asseguren que en els darrers tres anys han rebut cinc denúncies amb incidents per gluten relacionades amb algun menjador escolar o amb activitats escolars.