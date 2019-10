Científics internacionals analitzen la reutilització de l'aigua potable a Girona

Científics i experts internacionals debatran la seguretat o la viabilitat econòmica de la regeneració d'aigua per a consum humà, aquest divendres, en una jornada de treball organitzada per l'Institut català de recerca de l'aigua (ICRA). Tal com expliquen des d'aquesta institució, la pràctica s'utilitza en regions on l'aigua escasseja però, de moment, aquesta possibilitat encara no es contempla a la legislació espanyola.

Per analitzar la qüestió, l'ICRA ha programat una jornada –que es realitzarà entre les 10 del matí i les 3 de la tarda– amb xerrades i una taula rodona que comptarà amb la participació de conferenciants provinents de la Universitat de Califòrnia, Berkeley (David Sedlak), l'Agència Catalana de l'Aigua (Antoni Munné) i el Consorci Costa Brava (Lluís Sala); totes les intervencions i el debat es faran en anglès.

Part del contingut consistirà en exposar casos pràctics de reutilització d'aigua potable en regions d'arreu del món on hi ha mancança d'aquest recurs. D'altra banda, les aportacions dels experts contribuiran a determinar les necessitats i les oportunitats d'adaptació dels coneixements i la tecnologia, la supervisió i la gestió de riscos. Finalment, s'elaborarà un full de ruta per preveure la futura participació de les parts interessades i la possible adequació de les polítiques. El científic de l'ICRA i de Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats Wolfgang Gernjak obrirà la jornada.

Aquesta jornada s'emmarca en la celebració del desè aniversari de la inauguració de l'ICRA al Parc científic de la Universitat de Girona.