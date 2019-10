Gimnastes del GAP de Porqueres participen al programa Got Talent

Les Gym Chicks, un grup de gimnastes d'entre 5 i 14 anys del GAP (Gimnàstica Artística de Porqueres), han participat aquesta setmana al conegut programa televisiu Got Talent de Telecinco. Van oferir un "impressionant" espectacle d'acrobàcies.

Les gimnastes és fer gaudir el públic assistent amb les acrobàcies pròpies de la gimnàstica artística. Al final la més gran de les integrants del grup va oferir-los provar la barra d'equilibris per comprovar la dificultat. I Dani Martínez va acceptar el repte.

Les gimnastes van rebre un no de Risto considerant que no la veia per una final i un sí, en canvi, d'Edurne.