El PDeCAT aposta perquè Cuevillas repeteixi com a candidat per Girona

El PDeCat aposta perquè la candidatura de Junts per Catalunya a les eleccions generals del 10 de novembre per Girona estigui integrada pels mateixos membres que la van formar el passat 28 d'abril; és a dir, amb Jaume Alonso-Cuevillas i Sergi Miquel al capdavant. En una carta enviada aquest diumenge a la militància, el partit explica que aquesta serà la fórmula que proposarà en el Consell Nacional del partit que s'ha de celebrar dissabte.

Dissabte passat, el diari Ara publicava que l'exconseller d'Interior empresonat Joaquim Forn podria encapçalar la llista de Girona, igual que altres presos -Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull- repetiran probablement com a caps de llista a Barcelona, Lleida i Tarragona, respectivament. Des del PDeCat gironí, tanmateix, es defensa que la llista es mantingui igual que en les anteriors eleccions, que va estar formada per Cuevillas, Sergi Miquel, Marina Geli, Fanny Carabellido, Teresa Casademont i Ramon Cotarelo. De fet, en les eleccions del passat 28 d'abril la llista de Girona va ser la única que no va estar liderada per un dels líders empresonats.

En el seu moment, l'elecció de Cuevillas va generar certa controvèrsia, ja que va ser decisió del mateix Carles Puigdemont col·locar el seu advocat com a cap de llista per Girona malgrat la seva escassa vinculació amb el territori. El resultat va ser que Cuevillas va aconseguir dos diputats -els mateixos que tenien fins llavors els postconvergents-, tot i que va quedar en segona posició per darrere d'ERC, que en va aconseguir tres.

Ara, el PDeCAT tanca files amb Cuevillas i Miquel i aposta per repetir la llista de JxCat tal com estava. Així ho ha comunicat a la militància i així ho defensarà en el Congrés Nacional de dissabte. L'última paraula, tanmateix, la tindrà JxCat, en què Puigdemont hi tindrà molt a dir.