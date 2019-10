Veïns de Cassà de la Selva reclamen el trasllat d'una fàbrica de poliuretans

Veïns de la zona del CAP de Cassà de la Selva van presentar ahir al migdia una instància a l'Ajuntament, conjuntament amb una recollida de 107 firmes, per demanar la retirada de la fàbrica Poliuretans SA (actualment la irlandesa Kingspan), fabricant de poliuretà i materials aïllants.

Rubén Hernández, veí impulsor de la iniciativa, explica que a la zona on resideixen fa més de quaranta anys que hi existeix la fàbrica, però que en el moment de la construcció de la zona residencial els van dir que la destruirien per convertir-la en zona verda. «Així ho registrava el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal provisional del 2009, però al definitiu la mantenien per a activitats innòcues», relata.

La comunitat demana al consistori que traslladi aquest centre de fabricació al polígon El Trust, que està allunyat del municipi, donat que actualment es troba al voltant de sòls urbans on hi ha habitatges edificats, alguns a tan sols 10 metres de distància. «El passat juliol vam mantenir una reunió amb el regidor d'Urbanisme, però encara no hem rebut cap resposta», explica Hernández.



Tres instàncies prèvies

Prèviament a aquesta instància conjunta, Hernández explica que n'ha presentat tres a títol personal des que a finals del 2018 l'empresa Kingspan va tornar a portar part de l'activitat en aquesta zona, que feia aproximadament vuit anys que estava inoperativa.

La primera va ser presentada el setembre de l'any passat, en la qual es queixaven del polsim blanc generat pel poliuretà que havia arribat a les cases. Els veïns diuen que després d'aquest incident van rebre una trucada de l'enginyer de l'Ajuntament per informar que sancionarien la indústria si es repetia, però asseguren que més endavant van tornar a trobar pols provinent de la fàbrica.

L'octubre passat també van tramitar una queixa pels sorolls constants provinents de la maquinària industrial i dels camions, i van reclamar que superaven els valors admesos per la llei de protecció contra la contaminació acústica. Els veïns també lamenten l'ús habitual del clàxon en qualsevol hora del dia.

La tercera instància es va dur a terme el novembre passat, per cursar una reclamació en relació amb l'estacionament de camions de grans dimensions davant dels habitatges, que segons el veïnat incompleix l'ordenança municipal de circulació i via pública.

Hernández assegura que aquests fets també estan recollits pels agents de policia de Cassà. «Els vam avisar en nombroses ocasions i l'aparcament es va reduir per l'actuació del mateix cos, que es va posar en contacte amb la fàbrica». I afegeix que «en el seu moment, el cap es va posar en contacte amb nosaltres per dir-nos que efectivament no s'hi podien ni parar ni estacionar camions, només per càrrega i descarrega. L'enginyer de l'Ajuntament també ens ho va corroborar i vam quedar que, en cas d'incompliment, truquéssim al cos». El veí explica que ho han hagut de fer diverses vegades perquè els retiressin. Així mateix, asseguren que la maniobra d'aquests vehicles ha generat desperfectes en infraestructures de la comunitat.

Els veïns lamenten que la situació faci insostenible la normalització del seu dia a dia, donat que habitualment es troben deixalles diverses i ampolles plenes d'orina que els mateixos camioners llencen per la zona residencial, i esperen que el consistori els doni una resposta aviat.



Cablejat elèctric sense soterrar

Els veïns de la zona residencial afectada també recullen a la mateixa instància que, en alguns carrers, el cablejat elèctric està al descobert i passa per uns pals de fusta en mal estat, i reclamen que se soterri de la mateixa manera que s'ha fet a la resta del poble.