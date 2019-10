La Delegació de la Generalitat a Girona despenja la pancarta en suport als presos de la façana de l'edifici

La Delegació de la Generalitat a Girona ha despenjat la pancarta que reclamava la llibertat dels presos independentistes, com ja es va fer amb motiu de les anteriors eleccions d'aquest 2019. Ara, a la façana principal de l'antic Santa Caterina només hi ha diverses senyeres penjades dels balcons. En compliment de la resolució de la Junta Electoral Central (JEC) que ha ordenat retirar estelades, llaços i cartells dels edificis públics, entre demà i divendres des de la Delegació es traurà tota la simbologia que hi ha en diferents dependències de l'edifici. Entre d'altres, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) o en algun dels balcons exteriors de la part posterior.