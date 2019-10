Creix el nombre de víctimes mortals de més de 74 anys a les carreteres

El nombre de víctimes de trànsit de més de 74 anys a les vies interurbanes de Girona s'ha doblat respecte al mateix període de l'any passat. Són dades que es mostren en l'últim balanç del Servei Català de Trànsit pocs mesos abans d'acabar l'any i que exposen que el col·lectiu de més edat, a partir dels 64 anys, és un dels més proclius als accidents, ja que ha concentrat set morts del total de 22 que s'han produït des del mes de gener fins al setembre. El segueix el grup de 25 i 34 anys, que n'ha concentrat sis més. Enguany, però, sis de les set víctimes d'almenys 64 anys en tenien més de 74, una xifra que en aquest període del 2018 arribava a tres. En canvi, la franja d'entre 15 i 24 anys ha passat de set a dues víctimes, un 70% menys. De fet, l'any passat va ser un dels col·lectius que més van patir accidents juntament amb el grup de més edat (7). Les víctimes d'entre 45 i 54 es mantenen igual (4), mentre que les de 55 a 64 pugen de dues a tres.

Des del mes de gener fins al tancament del setembre han mort 22 víctimes a les carreteres en 19 accidents, tres menys que el mateix mes del 2018.

Trànsit alerta de l'augment de víctimes dels col·lectius vulnerables, és a dir, que inclouen vianants, ciclistes i motoristes. Fins ara ja han mort dos vianants, dos ciclistes i cinc motoristes a les comarques gironines, una xifra que representa un 40% del total i és preocupant tenint en compte que l'any passat no va haver-hi víctimes en els dos primers casos, però en canvi van perdre la vida vuit motoristes.

La majoria de les víctimes anava en turismes (10), dues en furgonetes i una en vehicles pesants.

D'altra banda, gran part dels accidents (10) s'han ocasionat a conseqüència d'una col·lisió, cinc per sortides de via, dos per atropellament i una en una topada amb un obstacle. El 26% dels accidents van produir-se amb l'única intervenció del vehicle implicat, i fins un 60% han tingut lloc durant els caps de setmana i festius, i durant una operació especial (14), amb el dissabte com el dia amb més víctimes (7). Durant els dies feiners han mort vuit persones.

Els accidents mortals a les carreteres gironines han experimentat un descens d'un 56% en l'última dècada, amb un 2010 negre que va tancar amb 50 víctimes.



Balanç català

Pel que fa a les xifres catalanes, el total de finats ascendeix a 133 en 126 accidents mortals. Es tracta d'un 13,6% menys que el mateix període del 2018. Un 60% dels accidents va tenir lloc en cap de setmana o festiu, i un 40% de les víctimes pertanyen a col·lectius vulnerables. De fet, Trànsit destaca que fins a aquest mes d'agost el nombre de motoristes morts (37) supera el de l'any passat (36), així com els ciclistes, que han passat de dos a set en aquestes dates.

El cas de la província de Barcelona és el més cridaner, ja que més d'un 50% de les víctimes pertany a aquest col·lectiu (30), majoritàriament liderat pels motoristes (22). Girona se situa per sota amb nou víctimes i Tarragona i Lleida en xifren set cada una.

També destaca l'augment d'un 78% de víctimes mortals de la franja de 65 a 74 anys, i la reducció d'un 46% dels joves entre 15 i 24 anys.

Barcelona ocupa la primera posició amb 57 morts, un més que l'any passat durant aquest període. Es tracta de l'única demarcació on han pujat les víctimes mortals. En segon lloc hi ha Tarragona (33), sis menys que el 2018. Lleida (21) se situa per sota de Girona amb nou finats menys.