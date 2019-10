L'hospital Santa Caterina de Salt farà una campanya anual de donació de plasma i sang

L'hospital Santa Caterina de Salt (Gironès) farà una campanya anual de donació de plasma i sang a partir del 7 d'octubre. Amb l'objectiu d'incrementar el nombre de donacions, l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), el Banc de Sang i Teixits de Girona i l'Associació de Donants de Sang han sumat forces per aconseguir vuit donants cada dia en una campanya que serà anual i que es farà al vestíbul del centre hospitalari. L'eslògan que s'ha triat és "Felicitats, ho has fet", que busca transmetre la idea "d'orgull" de ser donant, sota la imatge d'un birret de graduació. La iniciativa es dirigeix a tota la ciutadania i es podrà donar de les deu a les dues del migdia el primer dilluns de cada mes.

Els diferents components sanguinis (glòbuls vermells, plasma i plaquetes) són essencials per als tractaments diaris que reben els pacients als hospitals de Catalunya. Concretament i en relació amb el plasma, un component sobre el qual cada any es troben nous usos terapèutics, Catalunya no és autosuficient i n'ha de demanar a altres països com ara els Estats Units. Per ser autosuficients s'estima que caldrien 60.000 litres anuals i l'any passat, segons dades del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, se'n van aconseguir 50.000.

El plasma conté una complexa barreja d'aigua, sals inorgàniques, compostos orgànics i més de 1000 proteïnes. És per això que s'utilitzen múltiples productes plasmàtics disponibles en la pràctica clínica per a la substitució en deficiències de factors de coagulació per exemple en hemorràgies massives o fins i tot intercanvi plasmàtic en algunes patologies concretes com algunes malalties rares o autoimminutàries, entre altres indicacions.

Aquesta substitució es pot fer mitjançant la transfusió simple del plasma o bé a través de l'administració d'hemoderivats. S'entén com a hemoderivats aquelles especialitats farmacèutiques on el principi actiu prové del plasma de donants humans sans a través d'un procés de fraccionament i purificació adequat entre els que trobem immunoglobulines o alguns factors de coagulació.

La donació de plasma es pot fer bé a través d'una donació de sang total, és a dir, una donació simple de sang o bé mitjançant un procés d'afèresi. Si la donació és a través d'una donació simple, a posteriori es produeix un procés de fraccionament per separar els diferents components de la sang, entre ells el plasma. Si el procés és per afèresi (plasmafèresi), la donació es realitza mitjançant un separador cel·lular que separa a temps real el plasma de la resta de components sanguinis i, per tant, retornant tota la resta de components de la sang al mateix moment de la donació.

Tots dos sistemes són, segons l'IAS, extremadament segurs i els criteris d'acceptació dels donants no difereixen gaire entre ells. Les diferències principals però, són que la donació de plasma dura aproximadament 45 minuts i la recuperació és més ràpida que la donació de sang total. Per tant, es pot donar plasma aproximadament cada 15 dies.