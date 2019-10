El director de l'aeroport de Girona es mostra confiat tot i el tancament de la base de Ryanair

El nou director de l'Aeroport Girona-Costa Brava, Vicent Pallarès, s'ha mostrat confiat tot i el tancament de la base de Ryanair a les instal·lacions de Vilobí d'Onyar (Selva). Pallarès creu que es tracta d'un problema "conjuntural" de la companyia per la seva "falta de capacitat" en vols. Tot i així, l'interès que ha anunciat Ryanair per comprar part de la flota d'Airbus 320 que tenia fins ara la fallida Thomas Cook podria resoldre aquest problema. Pallarès també ha recordat que Ryanair pot obrir la seva base en qualsevol moment i que tan sols es tracta d'una "decisió empresarial". Per altra banda, el nou director ha mantingut la seva aposta per convertir la terminal gironina en la pista "complementària" de l'aeroport de Barcelona.