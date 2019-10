Les campanes de la parròquia de Medinyà continuaran tocant

A Medinyà volen que les campanes de la parròquia de Sant Sadurní sonin a tota hora. Al municipi, aquest 1 d'octubre es van posar sobre la taula dues votacions. Una d'elles, la consulta popular que es va fer tant al local social del poble com al pavelló municipal de Sant Julià de Ramis per decidir si la festivitat local del 25 de juliol passava a ser l'1 d'octubre. I l'altra, impulsada pel Consell Parroquial de Medinyà, que va aprofitar la votació per preguntar als veïns sobre el toc de les campanes. Així doncs, es va incorporar una nova urna i es va emetre una segona papereta.

Les votacions van donar un resultat de 152 vots a favor que el campanar toqui les 24 hores i 11 que demanaven que les campanes no sonin de les 12 h de la nit a les 8 h del matí. Una persona va votar en blanc i dues van fer ús del vot nul.

Van ser 166 els veïns que van participar en la votació. Segons Sebastià Aupí, mossèn de la parròquia, «la votació es pot considerar d'èxit». I afegeix: «Hi va haver gent que va venir a la consulta i només va votar pel campanar i no ho va fer per la festa local».

Aupí explica que la consulta va ser motivada per la queixa d'una veïna del municipi. «El campanar va començar a anar malament, les campanes anaven a deshora i sonaven 10 minuts abans». Arran d'aquest desperfecte es va fer una reclamació conjunta perquè s'arreglés. «Quan el campanar va començar a anar malament ja es parlava d'arreglar-lo, però en cap moment s'havia parlat de fer un canvi d'horaris», diu Aupí, més conegut com a mossèn Sebes.

El mossèn relata que aquesta avaria és habitual en el campanar, donat que funciona amb un sensor que va per satèl·lit i cada cert temps s'espatlla per efectes meteorològics, com per exemple a causa de les fortes pluges.

«Entre finals de maig i principis de juny, el Bisbat va rebre una carta d'una ciutadana que demanava que s'arreglés el campanar i que volia parlar amb el mossèn perquè tenia una proposta», relata Aupí. I prossegueix: «El mateix dia em vaig posar en contacte amb la persona sol·licitant i em va proposar que les campanes deixessin de sonar durant la nit». Davant d'aquesta demanda, el mossèn li va comunicar que aquesta era una proposta que s'havia de plantejar en una consulta popular. «Amb el Consell Parroquial vam decidir que aquestes qüestions s'havien de parlar amb tot el poble», rebla.

En aquest context es va decidir proclamar una consulta durant la festa major del municipi, que comença demà, per preguntar al veïnat si volien que se cessessin les campanes al llarg de la nit. Però després es va decidir avançar-la dos dies. «Vam considerar que, per donar valor a l'1 d'octubre i aprofitant la consulta popular que ja es feia, podíem unir-nos i fer-les totes dues el mateix dia».

Segons explica Aupí, en aquest cas la consulta era vinculant perquè el Consell Parroquial assumia que, es donés el resultat que es donés, executaria el que demanessin la majoria de veïns. «Si hagués sortit que no, avui estaríem amb els tècnics aplicant-ho, però el resultat de la votació diu que es vol que segueixen sonant les 24 hores del dia i ara la nostra preocupació és que funcionin correctament».