Un ciclista resulta ferit crític després de topar amb un cotxe a Santa Pau

Un ciclista ha resultat ferit crític després d'accidentar-se amb un cotxe a Santa Pau.

Un cotxe, per causes que els Mossos d'Esquadra investiguen, ha envestit el ciclista quan circulava per la GI-524, la via que uneix el Pla de l'Estany amb la Garrotxa.

El jove ha estat evacuat en estat crític pel SEM a l'hospital Josep Trueta en helicòpter medicalitzat.

L'accident de trànsit s'ha produït al quilòmetre 0,5 de la GI-524 pels volts de dos quarts d'una del migdia. El succés ha tingut lloc a la sortida de Santa Pau en direcció a Mieres.

Fins al lloc s'hi han traslladat els serveis d'emergències (Mossos d'Esquadra, SEM i Bombers de la Generalitat.)

La carretera s'ha tallat fins pels volts de dos quarts de dues i ara, s'hi dona pas alternatiu, segons el Servei Català de Trànsit.