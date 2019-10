Condemnen a 7 anys de presó el líder d'una trama de proxenetes que va fer prostituir dues dones a l'N-II

L'Audiència de Girona ha condemnat a 7 anys de presó i a pagar una multa de 3.600 euros el proxeneta que va obligar dues dones a prostituir-se a la carretera N-II a les comarques gironines. La sentència conclou que l'agost del 2010, l'acusat va enganyar una de les víctimes, que aleshores era menor d'edat, per venir al país des de Bulgària amb una promesa falsa de feina al sector de l'hostaleria. «La van obligar a exercir la prostitució retirant-li el passaport, amenaçant-la de fer mal als seus familiars propers i colpejant-la», detalla el tribunal. Amb la segona víctima, major d'edat, hi va contactar l'agost del 2011 i sabia que venia al país a prostituir-se. La sentència recull que, finalment, la dona no va estar d'acord amb les condicions que li imposaven però que el processat –i altres membres de la trama– la van forçar a fer-ho i es quedaven els diners que guanyava. L'acusat era l'únic membre de l'entramat pendent de judici perquè la mateixa Audiència ja va jutjar i condemnar els altres deu sospitosos el gener del 2017. Les penes imposades van ser d'entre 1 any i 9 mesos de presó i 5 anys i 3 mesos. Faltava per jutjar, però, el suposat líder de l'entramat de proxenetes, que en aquell moment era al seu país d'origen, Bulgària.

La fiscalia l'acusava de tres delictes de tràfic d'éssers humans en concurs amb delictes de prostitució coactiva, un d'ells a menor d'edat, i sol·licitava una condemna de 28 anys de presó. La defensa, encapçalada pel lletrat Joan Pere Zapata, demanava l'absolució.

La sentència conclou que ha quedat provat que el processat, Gyunaydan Nazifov, va captar dues víctimes a Bulgària i els va obligar a exercir la prostitució a les comarques gironines. Per això, li imposen 7 anys de presó i 3.600 euros de multa per dos delictes de prostitució coactiva. La tercera denunciant no va declarar al judici i l'acusat ha quedat absolt dels delictes comesos contra aquesta víctima.

Segons recull la sentència, l'agost del 2010 l'acusat va enganyar la menor per viatjar a les comarques gironines prometent-li que treballaria al sector de l'hostaleria. «En realitat sabia que es dedicaria a la prostitució», apunta la sentència de la qual ha estat ponent el magistrat Adolfo García Morales. El tribunal conclou que el processat sabia perfectament que la víctima tenia 17 anys perquè va necessitar una autorització expressa de la seva mare per viatjar al país «sota tutela de l'acusat». Amb la segona víctima, el processat hi va contactar l'agost del 2011, també a Bulgària. La dona va acordar viatjar fins a l'Alt Empordà per exercir la prostitució, però un cop va arribar se'n va penedir i es va negar a assumir les condicions que li imposaven. Això va fer que li prenguessin el passaport i l'amenacessin de fer-li mal.

La sentència es pot recórrer interposant un recurs al Tribunal Suprem.